As pegadas libertarias na cidade e nas publicacións

O colectivo Refuxios da Memoria —coa colaboración de Bastiana e Ardora— recupera a fin de semana do 10 e 11 de setembro as pegadas da Coruña pasada, coa Feira do Libro Anarquista da Coruña. Todo ten significado, desde o lugar no que se fai, na rúa Boquete de San Andrés, até que sexa neste ano, no que se cumpre o centenario da Confederación Regional Galaica e os 150 anos da Federación Local Obrera.

“Na zona do Orzán estiveron case todas as sedes sindicais libertarias. Estivo tamén a sede da Federación Local Obrera, que era unha das organizacións que fundou a CNT, e moitas sedes de xornais”, explica Dani Palleiro, de Refuxios da Memoria, que adianta que, de cara á feira, están a traballar nun mapeo do barrio para que a xente que a visite poida descubrir onde están todas esas pegadas libertarias.

“Máis que unha feira para vender libros, é un punto de encontro para colectivos libertarios e afíns. Levamos tempo investigando sobre a memoria histórica libertaria na cidade, e facendo o roteiro das Mapoulas e xa era hora de facer unha feira. Virán colectivos galegos, tamén de Portugal e do Estado español”, Palleiro, que apunta que, nos últimos anos xurdiron novas iniciativas e editoriais libertarias, como Bastiana, “modestas, pero con moitas ganas”. .

Hai demanda, aínda que pareza un nicho moi reducido, deste tipos de contidos, non só de ensaios senón tamén de cómics, sobre todo con temática da guerra civil, novela e biografías.

“Coa editorial, no que nos estamos centrando é na historia do anarquismo galego, e vemos que hai moito interese”, comenta Palleiro, que asegura que este tipo de publicacións chegan non só a lectores militantes senón a persoas que se sorprenden da historia da súa propia cidade. “Esta parte da historia foi completamente ensombrecida”, asume Palleiro, que lembra que o anarquismo organizado naceu a finais do século XIX.

Desde o ano 1871, que foi cando catro sindicatos de oficio fundaron a Federación Local Obrera até o levantamento militar de 1936, o anarquismo e os movementos libertarios tiñan un gran protagonismo na cidade. “O 18 de xullo de 1936, a CNT da Coruña tiña uns 15.000 militantes, nunha cidade que tiña 80.000 habitantes. A implicación era moi grande porque eran 15.000 militantes que eran cabeza de familia, porque aínda que as mulleres empezaban xa a militar, maioritariamente eran homes. Máis alá de que fosen obreiros asalariados militantes da CNT había moito ao seu arredor, moito tecido cultural e veciñal, que ía máis alá desas 15.000 persoas”, relata Palleiro, que engade que, nos anos trinta, había unha ducia de ateneos na Coruña e que estaba Germinal, que era un centro de cultura obreira no centro da cidade e “unha rede moi densa de cultura libertaria”.

Tanto, que tiña poder real de decisión na vida da cidade. “En 1906, fíxose a folga da fame, que se estendeu a moitos gremios da cidade, pola xornada de oito horas e que parcialmente se conseguiu. No ano 1933 houbo outra gran folga da construción, que paralizou a cidade durante meses, pola xornada de seis horas, que non se chegou a conseguir porque se paralizou esa folga, pero íanse conseguir por primeira vez as seis horas a nivel estatal. Houbo moitas vitorias nesta loita do capital contra o traballo estendida durante décadas, nas que houbo fracasos estrepitosos pero tamén vitorias. Non era calquera cousa na Coruña. Se a Federación Local Obrera pedía algo, era unha forza inconmensurable, era comparable a calquera outro poder que houbese na cidade, pola súa capacidade de loitar e cambiar as cousas”, apunta Palleiro.

E como cunha poboación cun alto nivel de analfabetismo, había tantas publicacións libertarias? Palleiro explica que os anarquistas tiñan “clarísimo” que a forma de emancipación era a través da cultura, alfabetizando e creando unha cultura propia, sen consumir a cultura burguesa, facendo que “cada obreiro fose actor cultural e non só consumidor senón creador de cultura”.

“Era a forma de emanciparse da dominación e da explotación, por iso sempre tiveron moi claro que tiñan que editar xornais e panfletos e facer obras de teatro e facíano desde a base”, afirma Palleiro, en contraposición a outros movementos, nos que existían figuras expertas e intelectuais que guiaban.

“Os anarquistas sempre enfocaron o futuro desde a base e iso fixo que cada obreiro fose, en potencia, un xornalista, así que, durante todos estes anos, houbo na cidade un ou varios xornais libertarios, incluso de tiradas importantes”, comenta Palleiro e pon como exemplo Solidaridad Obrera, que nos anos 30 tiña unha difusión duns 10.000 exemplares e no século XIX, El Corsario, que foi moi importante non só a nivel galego, senón que foi o único xornal anarquista no Estado español, con varios miles de exemplares. “Eran xornais que mandaban a América, tamén a outros puntos de Europa, polo que era un medio de autoformación e de contacto co exterior. Empezaron tamén no século XIX a editar folletos. Creo que comezaron no 1823 e foi continuo até o xenocidio franquista”, relata.

A intención é que a feira se poida facer máis adiante. Un dos actos destacados será a presentación do libro Trabajo, sindicalismo y conflictos sociales en A Coruña (1871-1911), de Gérard Brey, un catedrático francés, que fixo a súa tese de doutoramento sobre os movementos sindicais en Galicia e que agora publica esta parte da súa investigación centrada na Coruña.