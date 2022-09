La asociación de vecinos de Oza, A Gaiteira y Os Castros organizan esta tarde un ciclo de cine gratuito en el Fórum Metropolitano. Se proyectará, a partir de las 19.30 horas, el documental Vida Ártabra, dirigido por Iago Prada. Durante el filme, el concejal de Urbanismo y Obras de Cambre explica los orígenes del plan sectorial y las consecuencias que la Vía Ártabra tendrá sobre el área metropolitana en general, y sobre el municipio cambrés, en particular. Prada, realizador y productor coruñés, también rodó el documental El rayo verde en Cuba y los largometrajes The blue boy y One less god en Australia, entre otros trabajos.