O himno do Sin Querer, unha icona de San Roque

“Se o mundo existe, seguirá o Sin Querer”, profetiza o músico coruñés Miguelón. Poucos clubes cumpren cen anos co valor e o significado que o Sin Querer ten no barrio de San Roque. O equipo das raias verdes e vermellas viviu neste mes de agosto a gran celebración do centenario da súa fundación. Entre las iniciativas que motivou esta efeméride se atopa un himno para a entidade. Paco Lodeiro e Miguel Ladrón de Guevara, coñecido como Miguelón, son os autores desta peza que rende unha homenaxe tanto ao clube como ao barrio enteiro e a súa xente.

A canción viu a luz nunha cita única, o 20 de agosto. Foi unha xornada de festa adicada ao equipo, na que se realizou un almorzo popular na praza da Tolerancia. Á noite, Paco Lodeiro, Miguelón e o resto de membros da Sin Querer Centenario’s Band: Pablo Añón ao saxofón, Fran Castro no piano e Charlangas tocando o caixón. A letra e o ritmo foron fundamentais para chegar á xente do barrio, e tamén ao resto da veciñanza coruñesa. “É moi pegadiza”, opina Miguelón.

“Eu son do Sin Querer”, di a canción. Paco Lodeiro encargouse da parte da letra, ademais de prestar a súa voz para interpretala en vivo. “A letra da canción quere contar por que se chama así o Sin Querer”, sinala Lodeiro. Un empate accidental contra o equipo de San Pedro de Visma polas festas patronais foi a orixe do nome cando os xogadores foron rexistrar o equipo.

A familia de Paco Lodeiro sempre estivo relacionada co clube. “Eu xoguei sete anos no Sin Querer, meu irmán outros tantos, o meu pai foi presidente durante vinte anos e antes fora adestrador”, explica. Non só é unha afección de familia, senón tamén do círculo social. Con Miguelón xa mantiña unha relación de amizade dende que eran cativos, polo que traballar xuntos neste proxecto non foi unha novidade. Si o foi o gusto de Miguel polo equipo. “El era menos futboleiro, pero volveuse afeccionado do Sin Querer nos últimos tempos”, relata Lodeiro. Di que o fixo “máis por cuestión do barrio que polo deporte, que non era o seu favorito”. “Eu como futbolista era unha belísima persoa”, chista Miguel de Guevara. Aínda que nunca vestira as cores do equipo, sempre estivo presente porque vivía enriba da súa sede. Na zona de San Roque están orgullosos do que o equipo significa para eles. “É unha canteira de barrio, moitos amigos e veciños xogaron nel e calquera ao que lle gustase o fútbol na Coruña conecía ao Sin Querer”.

A celebración centenaria aínda ten por diante un acontecemento máis. Lodeiro adianta que se está a traballar nun documental que sairá nos próximos meses.