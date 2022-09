Reflexiones a partir de la danza

Como creador, esta también ha sido una oportunidad para que Martín se vinculase con sus raíces. De hecho, después de presentar la obra en Valencia, la llevó la pasada Navidad a Oleiros, su casa. “Es una pieza que piensa el tiempo”, define el coreógrafo, que se inspira en “muchas fantasmales que se encuentran en nuestro acervo cultural y que podrían adscribirse al arquetipo del guardián del umbral, como la Santa Compaña o los peliqueiros del Carnaval”. Todo ello aparece sobre las tablas gracias también a un vestuario que evoca estas figuras. “Nos quedamos con lo esencial de ellas. En distintas escenas, van bailando en relación con un artefacto”, desvela.

Y ese es otro eje de la obra: la tecnología. Martín reflexiona sobre “cómo en distintos momentos históricos la tecnología ha ayudado a pensar la relación del humano consigo mismo y con el territorio”. A su vez, con su creación trata de trasladar “una crítica a lo contemporáneo sobre la homogeneidad de la técnica, como si solo hubiese un discurso que atraviesa nuestras posibilidades tecnológicas hoy, cuando en realidad es muy diverso”. Así, a través de la danza, el público será invitado a pensar “sobre el devenir tecnológico y el transcurrir cronológico”. “Darnos cuenta qué hace la tecnología con nosotros hoy, porque parece un ente fantasmal que escapa de nuestro control”, apunta el artista, que tarda entre seis meses y un año en completar sus proyectos.

Es esta, por tanto, una invitación a la reflexión a partir de la danza. También una reivindicación: “Siento que uno de los grandes olvidados hoy es el cuerpo y la danza nos puede ayudar a asumir la sensibilidad física, corporal, más allá de las técnicas del deporte, para espabilar un poco”.

Un idilio con el teatro Rosalía de Castro

Figuras del umbral será la décima obra que Javier Martín lleva al teatro Rosalía de Castro. “Ahí me siento como en casa”, sentencia el coreógrafo, que asegura que se lleva “muy bien con el equipo”. “El apoyo que este teatro ha hecho por mi trabajo desde el principio me han llevado a tener muy buenos momentos. Me siento muy arropado”, confiesa. Esta pieza, además, “ha sido seleccionada por el grupo de espectadores para ser programada”, lo que hace que sea aún más especial. Sobre el papel de la danza en Galicia, Martín opina que “a nivel de creadores, hay mucha gente que está desarrollando sus proyectos y aportando energías e ideas”, pero “el acompañamiento institucional es muy decadente”.