Miki Ramírez, conocido como Mr. Kilombo, protagonizará el próximo Momento Alhambra en el Parque de Santa Margarita con un concierto en el que repasará su disco Cortocircuitos. La coruñesa será la primera cita del artista tras unas “minivacaciones” inusuales en la vida de un músico, y tras las que vuelve con energías renovadas.

¿Le deprime que empiece septiembre, o le ilusiona?

Soy un poco como la gente que es de temporada. Septiembre me parece el mejor mes del año, porque se vacían más los sitios, puedes estar más tranquilo, puedes volver a hacer conciertos en fines de semana, que en verano te pilla un martes o un miércoles, y empiezo a estar un poco más organizado. Los veranos desconecto del móvil y todo, y llego súper cansado. Septiembre es el mes de coger fuerzas, empezar a grabar, a volver a los estudios, a las sesiones de composición... me gusta mucho el verano, pero sigo conservando esta cosa del inicio del curso en septiembre, que me motiva mucho.

Primer verano normal en dos años. ¿A la altura de las expectativas?

Ha sido muy divertido. Echábamos de menos todo esto. Ha habido un montón de actividad, sobre todo musical, un montón de festivales, de conciertos, incluso demasiados; pero bueno, alegría que sea por eso. Ya se colocará un poco todo. Llevo demasiado tiempo con este disco. Lo sacamos antes de la pandemia, lo hicimos en acústico, luego en teatros y luego el show completo en festivales. Van tres años seguidos, siempre con mucha improvisación y variando mucho, pero siempre con las mismas canciones de base. Las tenemos ya como al dedillo. Ha sido divertido improvisar sobre ese repertorio que ya nos sabemos de memoria, del que ya tenemos todos los rincones encontrados. Ha sido una fiesta de verano.

El disco Cortocircuitos salió antes de la pandemia, cuando no nos imaginábamos lo que se avecinaba. ¿Cómo se ha comportado en directo?

Muy bien. Hemos tenido tantos encuentros diferentes, con el disco, con todo. Al principio fue en acústico, con las sillas separadas. Hicimos un show en el que la palabra era muy importante, había mucha interacción con gestos, con miradas, con forma de cantar repetitiva, para entrar en esta cosa que lo hiciese igual de divertido que de pie. Luego, yo siempre había querido hacer una gira de teatros, y hasta ahora no lo había hecho, fue el momento perfecto. De pronto nos vemos en la gran Vía de Madrid, y fue rarísimo, porque estamos muy hechos a festivales, a garitos, a salas. Tenía como un punto solemne. Hubo mucha energía contenida que quería salir. Toda esa energía salió en la tercera gira, una energía súper desbordada que nos pilló por sorpresa. En todas las canciones el público, nosotros y todo se comportaba diferente. Hemos tenido tres capítulos de la misma serie. Ha sido divertido, pero tenemos ganas de sacar canciones nuevas. Tengo unas cuantas bajo el brazo, y es el momento de empezar a sacar material. Me gusta hacer poco material y bien seleccionado, y ha llegado el momento de dar pildoritas.

Dieron una de esas pildoritas en mayo, con Ambivalencias. Tenían el disco medio cocinado antes del verano. ¿Está cerca el lanzamiento?

Todavía hay margen. Soy totalmente independiente porque me encanta manejar los tiempos, nunca sé lo que va a ocurrir la semana siguiente. De repente tienes una cosa preparada, aparece otra y la adelanta por la derecha. Yo anuncio con poco tiempo, al límite, porque derrapo mucho, no sé cómo voy a estar, cómo me va a resonar la canción, y tampoco quiero que pase mucho tiempo entre que la hago y la lanzo, porque las tocas muchas veces en directo. Me gusta ir conociendo la canción a la vez que la gente, no un año y pico antes, como con este disco. Con el marketing soy un desastre, no llego a tiempo a las entregas, saco el tema sin vídeo, a veces hago el vídeo dos años después... es un desastre, pero me gusta que sea así. Ahora sale una canción que es una oda a la amistad, En peligro de extinción, y luego ya se irá viendo.

¿Teme que cambie el momento vital y la canción no represente la etapa que vive?

Es difícil que una canción me deje de representar de todo. Es más que otra canción le pasa por la derecha. Somos tan impulsivos que encontramos un camino, lo queremos seguir, y pasa que tenemos una canción lista, y aparece otra que resuena mejor, y sale la otra. De las muy antiguas pues sí, igual hay alguna que me suena a cualquier cosa, pero de El baile de disfraces no hay ningún tema que no me interese. La gente nos suele pedir las mismas canciones que nos gustan a nosotros.