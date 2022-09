El Concello ha puesto a disposición de la Consellería de Educación el parque de la plaza de Pontevedra para que puedan utilizarlo los alumnos y alumnas del colegio Eusebio da Guarda, que sigue en obras a pesar de que hoy arranca el curso. Hay estancias que todavía no están disponibles para su uso, por lo que el Gobierno local cede este parque, que se vallará por las mañanas, en horario escolar, para dedicarlo a los estudiantes de este centro educativo.

La rehabilitación del Eusebio da Guarda, con una inversión de un millón de euros, todavía no está completada. Hace unos días, el equipo directivo solicitó aplazar el inicio del curso, previsto para hoy, al lunes, día 12 de septiembre, para acondicionar las aulas y los pasillos. Sin embargo, la Xunta desestimó esta petición y reforzó los trabajos para rematar algunas de las obras pendientes. Fuentes del Gobierno gallego detallaron que no era necesario retrasar el inicio de las clases y propuso utilizar el gimnasio o la biblioteca en caso de que algún aula no esté todavía disponible.

Las familias recibieron el aviso de que hoy podrán llevar a los niños y niñas al colegio. Es la primera jornada del curso 2022-2023. Todos los niveles educativos no universitarios empiezan a la vez, por lo que desde hoy todos los pasillos y clases estarán llenos. Solo los pequeños de 3 años harán una jornada de adaptación, por lo que no tienen que hacer el horario completo.

La fachada del Eusebio da Guarda sigue tapada por las obras y algunos trabajos no se ejecutarán hasta Navidad.