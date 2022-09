Yaiza Canosa: “Siempre he tenido visión rápida para detectar dónde puede haber un negocio o no”

¿Qué significa ser una de las 100 personas que aparece en la lista?

La verdad es que me hace muchísima ilusión. Lo primero que pienso es lo contenta que se va a poner mi familia. Es un orgullo compartir lista con grandes referentes y gente tan crack.

¿Se considera creativa?

En los negocios, he sido bastante ágil a la hora de verlos. No sé si eso es ser creativa o no. Pero siempre he tenido una visión rápida para detectar dónde puede haber un negocio o no. Fuera de eso, no estoy segura de ser demasiado creativa.

¿Cómo se adquiere esa visión?

Creo que tiene que ver con el olfato. Me pasa desde pequeña. Cuando iba al instituto buscaba donde podía sacarme una sobrepaga y hacer mis pinitos. Yo creo que es un instinto. Igual que hay gente que tiene facilidad para saber si puede fiarse de una persona, esto va con tu forma de ser. Hay una parte muy genética. Yo no podría ser otra cosa ni podría dedicarme a otra cosa. Nace dentro de mí.

Ya en el colegio empezó a poner en marcha sus proyectos.

Sí, empecé muy jovencita. Tenía claro que tenía que hacer algo y dar un paso adelante. Ya de pequeña hacía mercadillos de hojitas de olor y campeonatos de canicas. Un poco de todo. Pero cuando fui creciendo sabía que tenía que hacer algo más profesional. Fui montando compañías y las vendí. Hasta que con 23 años llegó GOI.

¿Cómo fue?

Cuando me fui a Barcelona a trabajar, yo estaba acostumbrada a los huevos de mi casa y a los tomates que sabían a tomate. Mi familia intentaba mandarme esos productos, pero era imposible transportarlos. Me di cuenta que en el sector del transporte y la logística había un hueco para todo lo que no hacen los grandes, que envían paquetes y palés. Eso no estaba atendido. Dije “aquí hay una oportunidad y lo vamos a intentar”.

Y esa oportunidad se llama GOI. ¿Cómo ha evolucionado?

Somos más de 200 personas y más de mil transportistas por toda España. Ya tiene otra forma. Ha sido un proceso largo, de esfuerzo, de perseverancia, de sufrimiento y de muchas alegrías.

Es una mujer joven liderando una empresa. ¿Se ha encontrado en alguna situación poco agradable por estos dos factores?

Nadie tiene el contexto perfecto. Sí que es cierto que me dedico a un sector muy masculinizado y no es lo más fácil del mundo llegar como chica joven a un sitio así. Pero yo siempre digo que todos tenemos nuestros demonios. Al señor de 60 años le harán creer que está obsoleto a nivel laboral. Todos tenemos limitaciones, pero lo que marca la diferencia es qué hacer con las piedras que hay en el camino. A mí me gusta pensar que esas piedras las convierto en oportunidades.

Dentro de esas oportunidades, ¿hay otros proyectos más allá de GOI?

Soy inversora y tengo otros negocios, pero mi proyecto principal es GOI.

¿Cuáles son los objetivos de la empresa a medio plazo?

Seguir creciendo e internacionalizarnos. Queremos ser el mayor operador logístico de voluminosos a nivel Europa.