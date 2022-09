Definición: s. m. Teoría biolóxica do inglés Charles Darwin (1809-1882), segundo a cal as especies proceden unhas das outras, atendendo a un proceso de selección natural. NOTA: esta verba figura no dicionario da RAG.

Palabras e expresións relacionadas: Lamarckismo: teoría evolucionista postulada polo francés Jean-Baptiste Lamarck (1744-1829), segundo a cal os cambios nos individuos e a evolución das especies resultan da herdanza das modificacións causadas polo ambiente e polos efectos do uso e desuso de órganos. Deshumanizar: privar de todo carácter humano a unha persoa ou cousa. Estas acepcións aparecen no dicionario da RAG.

Cal é a súa importancia no ámbito do naturalismo?: o darwinismo vai da man do concepto de evolución, traballado por Darwin a partir de 1837, e combina os principios da variabilidade nas formas de vida, a herdanza dos carácteres biolóxicos e a loita pola supervivencia, para que se produza así unha reprodución selectiva de determinados individuos. Con todo, Darwin non deu unha boa explicación á orixe das diversidade biolóxica, e inspirábase en Lamarck para falar da herdanza dos caracteres adquiridos. Sería o zoólogo estadounidense William Brooks (1848-1908) o que describiría a variabilidade por mutacións, o verdadeiro “motor da evolución”. A suma dos postulados de Darwin cos de Brooks, coa guía das “leis da herdanza” do monxe e botánico Gregor Mendel (1822-1884), deu lugar a finais do século XIX a unha actualización do darwinismo: o “neodarwinismo”. No ámbito do naturalismo todas estas ideas son cruciais para entender a orixe da diversidade biolóxica que existe (ou existiu) sobre a Terra.

Por que está en voga esta palabra?: algunhas persoas usan o termo “darwinismo social” para referirse ás prácticas sociais que pretenden aplicar os conceptos biolóxicos da selección natural e a supervivencia dos máis aptos á socioloxía, á economía e á política. Esta idea non é nova: foi acuñada a mediados do século XIX por un curmán de Darwin, sir Francis Galton (1822-1911). Mesmo na universidade e centros de investigación se fala actualmente dun “darwinismo social de facto”, provocado tanto por políticas cainitas dentro dos departamentos como polo difícil acceso ao financiamento: en 2012, máis de 40.000 científicos e tecnólogos asinaron unha Carta Aberta contra os recortes en investigación, desenvolvemento e innovación (I+D+i) do goberno español, que sería ampliada ao ano seguinte cunha segunda “Carta pola Ciencia”. As carencias de financiamento provocarían que nos anos seguintes só grandes grupos de investigación lograran sobrevivir (precariamente) na súa labor científica, fronte a centos (ou miles) de investigadores e investigadoras que abandonaron os seus proxectos por falta de recursos. O matemático catalán Carlos Andradas (n. 1956), reitor magnífico da Universidade Internacional Menéndez Pelayo e ex-reitor da Complutense de Madrid, afirmaba en 2018 que había investigadores e investigadoras na faixa de idade entre os 28 e 39 anos que “ían saíndo do sistema” polas leoninas condicións laborais, creando un desánimo global entre os máis novos. O “darwinismo social” sairía ao ano seguinte á palestra coa condena a varios directivos da empresa France Télécom, entre eles Didier Lombard (n. 1942), por “acoso moral” aos traballadores e traballadoras, que derivou en numerosas baixas por depresión e mesmo varios suicidios ao longo dunha década negra de obxectivos laborais imposibles que só uns poucos lograron soportar.