Soneira sustituirá como edil en A Coruña a Claudia Delso, sin aclarar si se integrará en el grupo de Marea Atlántica

La decana del Colexio de Graduados Sociales de A Coruña y Ourense, Susana Soneira, será la nueva edil de A Coruña, tras la renuncia de la concejala de Marea Atlántica Claudia Delso por motivos laborales y “políticos”. Soneira, aunque no pertenece al partido, era la siguiente en la lista de esta formación, y, según la Ley Electoral, aceptar o no el puesto que deja Delso depende de ella. Según confirmó este domingo a este diario, va a “recoger el acta”, pero por el momento prefiere no a “adelantar” si se adscribirá al grupo de Marea, a otro, o permanecerá como no adscrita.

Esta fue la opción de otra de las ediles que fue en las listas de Marea, Isabel Faraldo, miembro de Podemos y cuya decisión de permanecer fuera del grupo de concejales de la formación coruñesa provocó un cisma en la izquierda municipal. Pero, según ha señalado Faraldo a este diario, no ha tenido conversaciones con Soneira durante estos días, por lo que se descarta que esta pase a votar de forma organizada con Podemos. Desde Marea Atlántica señalan que, aunque sí ha habido conversaciones con Soneira para “darle la bienvenida a nuestro grupo municipal”, tanto por parte de la portavoz del grupo, María García, como del exalcalde Xulio Ferreiro, que encabezó la lista en 2019, si bien esta no les ha dado todavía una respuesta negativa ni positiva definitiva. La formación indica que “espera que Soneira será concejala en A Coruña como integrante de pleno derecho de la candidatura que lideró Xulio Ferreiro en 2019” y que asumirá los compromisos “éticos, políticos y programáticos que firmó entonces”. Por su parte, Ferreiro afirma que está en contacto con Soneira desde que supo de la renuncia de Delso, y señala que tiene “plena confianza” de que se integre en el grupo de Marea. “Fue el compromiso que asumió cuando le propuse incorporarse a la candidatura”, afirma, si bien la legislación le permite a Soneira decidir si quiere formar parte del grupo o no. Si bien no lo ha indicado explícitamente, a la formación le interesa que Soneira se integre en el grupo para mantener el número de cinco concejales, que les conviene debido a las matemáticas de votación. La edil de Marea Claudia Delso deja el Ayuntamiento por "cuestiones personales y políticas" El pleno municipal tiene 27 ediles, con lo que la mayoría absoluta es de catorce. Esta es necesaria para algunas votaciones, como las modificaciones urbanísticas o los casos en los que el resto de ediles se oponen. Actualmente el Gobierno local tiene diez votos asegurados: nueve de los ediles que iban en la lista socialista y otro de Mónica Martínez, que, tras ser elegida por la lista de Ciudadanos, abandonó el partido en 2020, más tarde se incorporó al Gobierno local y ahora está pendiente de un recurso judicial contra la sentencia que la considera tránsfuga. El siguiente partido con más votos es el PP, con otros nueve, y ha apoyado al Gobierno local en algunas ocasiones en las que se oponían o abstenían fuerzas de izquierdas, como en la recalificación de parcelas del Chuac en el último pleno. Pero para proyectos conjuntos que precisan negociación, como la elaboración de los presupuestos, el Gobierno local ha contado como socio preferente con los cinco ediles de Marea, lo que le ha obligado a negociar, hacer cesiones e incluir proyectos propuestos por este grupo. Coalición alternativa Que Soneira no estuviese sometida a la disciplina de voto de Marea, aunque no se integrase en el Gobierno local como hizo Martínez, le permitiría lograr una coalición de mayoría alternativa negociando su apoyo, así como el de Faraldo y el BNG, que tiene dos ediles. "Las palabras justicia social, para mí, lo concentran absolutamente todo" El apoyo de estos grupos no está asegurado. El Bloque ha denunciado en varias ocasiones que el Gobierno local no respeta los programas que pactaron para investir a la alcaldesa Inés Rey, y mantiene la misma postura que Marea en cuestiones como el rechazo a pagar por comprar la vieja cárcel provincial o los muelles interiores. Pero ofrece al Gobierno una opción de mayoría de izquierdas alternativa. Esta opción es especialmente importante en esta época, al inicio del último curso político antes de las elecciones locales de 2023 y con la tarea pendiente de elaborar unos nuevos presupuestos para el año electoral. La portavoz de Marea, María García, reclamó en el último pleno al Gobierno local que empezase a negociar con ellos las próximas cuentas, al tiempo que le reprochó que sigue sin cumplir compromisos anteriores con la formación. Soneira concurrió a las listas de Marea en 2019 como independiente. Según indicó durante la campaña electoral a este diario, se incorporó al proyecto en gran medida para “apoyar” al exalcalde Xulio Ferreiro y porque creía que el proyecto favorecería la “justicia social”. “No soy política, pero creo en ella”, señalaba.