La mitad de los jubilados coruñeses cobran pensiones de menos de mil euros mensuales

La media de las pensiones contributivas a la Seguridad Social en el municipio de A Coruña fue de 1.230 euros en diciembre de 2021, el último mes del que hay datos en el Instituto Galego de Estadística (IGE). Pero el dato se ve incrementado por las pensiones máximas, y no refleja que hay numerosas personas con pocos ingresos. La mitad de los jubilados coruñeses cobran menos de 998,6 euros.

Los pensionistas son ya más de una quinta parte de los vecinos de la ciudad, y la cifra de los que ingresan menos de mil euros suma, aproximadamente, 26.971 personas. Y entre los que menos cobran predominan las mujeres. Mientras que la pensión media femenina se sitúa en algo más de 1.060 euros, la de los hombres es de cerca de 1.430, es decir, un 34,% más. El 50% de las jubiladas de la ciudad no llegan a los 805 euros mensuales.

Un poco por encima de esta cifra, pero muy por debajo de la mayoría de los hombres, se encuentra Josefa Díaz, que ingresa unos 880 euros al año pese a tener “35 años cotizados” y “casi 40” trabajados en diversos regímenes y, en parte, a media jornada.

Díaz, que ahora tiene 67 años, trabajó un tiempo como empleada del hogar hace casi cinco décadas, pero estuvo la mayor parte de su vida laboral en hostelería y “nunca entendí por qué las mujeres cobrábamos menos que un hombre realizando el mismo trabajo; tenía compañeros que ganaban más que yo”; por lo tanto, cotizaron más.

Para vivir con 880 euros y con una inflación interanual superior al 10%, esta vecina señala que “voy trampeando, haciendo números, comprando una cosa aquí, otra allá. La luz está desorbitada, no hay por dónde cogerlo, e ir a la compra, ¡madre mía!”.

La pensionista considera que “siempre ha habido épocas malas, en las que te tenías que buscar la vida”, pero no recuerda tantos apuros como con la inflación actual, que afecta a suministros básicos. “La ropa está desorbitada, pero ahí hay para elegir”, explica “si no tienes para un vestido caro, te compras uno barato”. Pero el gasto en luz es inevitable, y Díaz abona “el doble de lo que pagaba”, mientras que para comprar alimentos “hay días que voy a tres supermercados diferentes” para encontrar los precios más bajos.

Y sin caprichos. La subida del pescado de la plaza de Lugo, a la que acudía para hacerse con algún ejemplar “un poco bien, dentro del presupuesto”, solo permite darse el lujo “cada quince días”.

El estado de cosas, afirma, es “patético”, pero achaca la culpa a los “ciudadanos de a pie, que no hacemos nada”. Ella, al menos, no tiene que pagar por su vivienda y sus tres hijos están trabajando, por lo que no es necesario que use la pensión para socorrer a otros miembros de la familia.

“La abuela tiene que ayudar”

No es el caso de todas. A sus 76 años, Ana Bogo tiene una pensión “por debajo de los mil euros” para 36 años cotizados, si bien con algunos a media jornada, en los que pasó por establecimientos como una confitería, una carnicería o supermercados Claudio y Gadis. Bogo es viuda, y tiene que destinar parte de la pensión a contribuir a la familia, porque “las abuelas tenemos que ayudar mucho”. Pero pide que también las atiendan a ellas. “El día de mañana, si tenemos que ir a que nos cuiden, no vamos a tener nada ahorrado”, reflexiona.

Porque, explica Bogo, para sobrevivir con una pensión por debajo de la media hay que echar “muchos números y muchas cuentas, subió todo”. Desde las latas de sardina que compraba en el supermercado por dos euros y que ahora están “en tres, para arriba”, al detergente, que tuvo “una subida grandísima”, la electricidad o el transporte. “Con lo que ha subido el gasóil y la gasolina tenemos que dejar el coche; son muchos gastos”, explica. En la crisis de 2008, recuerda, “no subieron las cosas como esta”.

El efecto de la inflación en las pensiones viene tradicionalmente compensado por la famosa paguilla, pero las agrupaciones de jubilados coruñesas consideran que las entregas de sumas una vez al año no bastan para aliviar la situación de un colectivo que sufre la subida de la cesta de la compra mes a mes. En el caso de Bogo, las actualizaciones de la pensión son “céntimos”, esto es, unos pocos euros que “no te quitan” la necesidad, por lo que pediría al Gobierno que “tomara en consideración a los jubilados” y que “nos subieran las pensiones”.

Y aunque ella, pese a haber tenido un par de intervenciones quirúrgicas “un poco fuertes” hace una vida normal y se desenvuelve por sí misma, reclama “más ayudas para la gente mayor” fuera de lo estrictamente económico, como centros de día y servicios de atención. Ahora, explica, “hay de esto, pero para quien lo paga, y las pensiones no nos dan. Los hijos trabajan y no pueden dejar su trabajo para ayudar”, afirma.

“Sola, lo pasaría mal”

Elena Riobóo lleva 22 años jubilada, desde que tenía 60. Tuvo un trabajo “bueno”, en la Fábrica de Tabacos, pero también pasó temporadas en paro y ahora cobra “poquito”, 685 euros al mes, con los que intenta trampear el día a día: “como la mayoría de la gente, la subida del día a día es insoportable, llegará un día que no podamos ni ir a comprar”.

Riobóo vive con su esposo, que aporta otra pensión, y compartir gastos ayuda: “sola, lo pasaría mal”, admite. Pero también cohabita con una hija que ha quedado en el paro y que no recibe prestación, con lo que la hay que “ayudar” con las pensiones. Y sin embargo, la unidad familiar sobrevive, con una clave que la pensionista resume en que hay que saberse “administrar”.

Aunque le gusta leer y es socia del Círculo de Lectores, ahora “no compro un libro, voy a la biblioteca”. En las tiendas “subió todo y el pescado está a precio de oro”, explica Riobóo “hambre no paso, pero prescindí de muchas cosas, de algún manjar que antes podías comer en algún momento”.

La pensionista reclama que se limite el precio de la cesta de la compra, pues ahora, indica, están incrementándose “productos básicos” como huevos, leche o pan, que “no debieran subir un patacón”. También sufre la inflación en los gastos relacionados con la casa, imposibles de evadir: “la luz está imposible, también está el agua, la comunidad de propietarios, los arreglos del piso, hay un montón de gastos increíbles” en los que la pensión “se va”.

Al Gobierno, aunque ella no es “de ningún color”, le pediría que fuese “más cuerdo”. “Los impuestos están increíbles, y se gastan muchísimo dinero en cosas que no deben, no miran hacia los pobres”, asevera Riobóo.