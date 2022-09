Anulada la multa de 30.000 euros de la Xunta a una gasolinera de Agrela por invadir zona pública

El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia acaba de anular una sanción de 31.667 euros que había impuesto la Consellería de Infraestruturas e Mobilidade a la empresa Galp Energía España, que explota una gasolinera en la carretera autonómica Baños de Arteixo (en Agrela), por tener instalado un separador de hidrocarburos, un sistema para el tratamiento de aguas que contienen combustibles, que supuestamente estaba situado en una zona de dominio público del vial. Los jueces, tras analizar el recurso que presentó esta compañía, entienden que, aunque la instalación no contaba con autorización, se ubicaba en una privada y advierten que no se aplicó el “precepto legal” correcto.

La sentencia recoge que la autorización de 1991 que otorgó el Gobierno gallego que permitió la apertura de la estación de servicio advertía que la empresa podría “ocupar los terrenos de dominio público afectos a la carretera para poder acceder” a la gasolinera, así como que no podría emplazar en la isleta de separación del vial “ningún otro elemento de la instalación”, pero que la firma lo hizo “sin autorización”, una actuación por la que podría ser sancionada en base a las zonas de protección. Sin embargo, Infraestruturas e Mobilidade no aplicó este precepto, sino que la sancionó por colocar el aparato en dominio público. El tribunal consideró que la zona era privada.

Durante la construcción de la pasarela peatonal al centro comercial de Marineda City, los inspectores de carreteras verificaron en noviembre de 2018 que se había instalado un separador de hidrocarburos no autorizado, dentro de la zona de dominio público y a 10 metros del eje del vial, por lo que el en marzo de 2019 la Xunta acordó iniciar un procedimiento sancionador, que finalizó con la imposición de una multa de 31.667 euros. El aparato se había sido colocado en una isleta de separación de la carretera existente entre la acera pública que, a su vez, limitaba con el vial, isleta que formaba parte integrante de la propiedad de la titular de la estación de servicio, según afirma el Tribunal Superior.

El fallo también recoge que no se acreditó cuándo se ejecutó esta “obra clandestina”, por lo que no se puede determina si la infracción podría o no estar prescrita.