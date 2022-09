El diésel sube diez céntimos en un mes y ya es casi un 9% más caro que la gasolina en la ciudad

El último mes ha presenciado un ligero descenso del precio de la gasolina en la ciudad, de cerca de 1,78 euros el litro a algo más de 1,71. Pero en el mismo periodo, el coste del diésel ha subido diez céntimos, desde cerca de 1,77 euros en agosto a los casi 1,87 actuales. En los surtidores de la ciudad, de media, el combustible tradicionalmente más barato supera ahora en un 8,9% el precio de la gasolina, usualmente más cara.

Esta proporción es un fenómeno generalizado por toda la geografía nacional. En el conjunto de España el diésel supera un 9,2% al precio de la gasolina, y en Galicia en un 8,4%. Refleja un mercado internacional con precios en alza.

Pero el investigador del CSIC y divulgador de la situación de los hidrocarburos Antonio Turiel considera que la situación se enquistará, y que trascenderá los altos precios para crear escasez. “Falta diésel por todas partes. La carencia de gasóil es una crisis que afecta a la mayor parte del mundo en este momento y está a punto de llegar a Europa”, indica el investigador, autor del blog The Oil Crash, que considera que “es un problema de química”.

En su opinión, los hidrocarburos líquidos que quedan por extraer de la naturaleza no son favorables a la elaboración de este combustible, y “falta inversión en refinerías” para refinarlo, ya que “no son rentables” para las empresas.

Turiel, que estará este jueves a las 19.30 horas en Paideia dando una charla sobre energía dentro del festival Mar de Mares, señala que esta situación precede a la guerra de Ucrania y “empezó antes de la pandemia”. Desde 2018, indica, la producción global de gasóil “ha caído un 15%”.

El problema, considera, no va a ser “solo de precio, sino también de disponibilidad”. En “muchos países”, indica, “no hay combustible o hay menos de lo normal, y se están imponiendo racionamientos”. Esto no se ha visto todavía en los países europeos, pero Turiel considera que “está a punto de llegar” al continente. “Ya no va a ser que sea caro, que evidentemente lo es. Es que a lo mejor vas a la gasolinera y te dicen: usted solo puede cargar diez litros al día”.

El investigador señala que “va a haber mucha contestación social” en los próximos años, cuando la población europea se enfrente a estas situaciones. “Nadie está psicológicamente preparado para eso”, indica.

Subida del 45% en un año

Los precios que se pagan actualmente por el diésel no son los más altos de la historia de la ciudad. En junio se llegaron a superar los dos euros por litro. Pero, sin contar las subvenciones, el precio se ha incrementado más de un 45% con respecto a hace un año: en septiembre de 2021 se podía adquirir por unos 1,28 euros en la ciudad.

La trayectoria fue ascendente hasta febrero, cuando se alcanzaron los 1,47 euros. Y a partir de ahí, con la invasión rusa de Ucrania, se disparó. En marzo el valor medio era ya de cerca de 1,78 euros, y siguió aumentando hasta el pico del mes de junio. Desde que empezó la guerra la gasolina se mantuvo en precios similares a los del gasóleo, pero, excepto momentáneamente y en abril, siempre estuvo por encima, siguiendo la tendencia histórica. El diésel volvió a encabezar el precio en agosto, pues concurrió una subida de este combustible con un descenso del precio de la gasolina.

A día de ayer, en la ciudad era imposible encontrar gasóleo por debajo de los 1,70 euros. El precio más económico era el de la gasolinera Carbugal del Coliseum, donde el coste se acercaba a los 1,71 euros. En Petroprix, Miramar Oil y Petrocrash Bens, de acuerdo con el observatorio de precios de los hidrocarburos del Estado, el precio estaba algo por debajo de los 1,72 euros.

Por contra, el combustible más caro se encontraba en la gasolinera de Repsol de la avenida del Ejército, en Os Castros, y en la Cepsa que se encuentra en la avenida del Puerto, junto a la Rosaleda. Allí el precio rozaba los 1,96 euros.

En gasolina, en cambio, el precio más económico se encuentra también en Carbugal, que vendía el combustible a algo menos de 1,64 euros en el día de ayer. En la calle Severo Ochoa del polígono de Agrela, estaba algo menos de 1,66 euros, y en otras gasolineras del parque empresarial se podía encontrar por debajo de los 1,70 euros. En cambio, los precios más altos de la ciudad se registraban en la estación de Cepsa situada en la avenida de Arteixo: casi 1,82 euros.

A Coruña, ciudad más barata

Pero pese a los precios elevados, A Coruña es la más económica entre las grandes ciudades de Galicia para llenar el depósito de un coche diésel. La urbe más cara de entre las de la comunidad es Ferrol, donde los precios medios del gasóil alcanzan los 1,95 euros, esto es, un 4,3% más que en A Coruña.

En los surtidores de Pontevedra el precio del diésel supera en un 3,5% al de los coruñeses, un porcentaje similar a la diferencia con Vigo, mientras que en Ourense es un 2,4%. También tienen precios más altos Lugo (2,2%) y Santiago (1,5%).

De media, el diésel español es un 2,6% más caro que en A Coruña, y en Galicia, casi un 1,2%. La ciudad también tiene precios más bajos que casi todos estos ámbitos para la gasolina, aunque en Lugo es un 0,1% más económica. Los precios más altos de las ciudades gallegas se alcanzan en Santiago, con 1,79 euros el litro.