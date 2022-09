Determinación como actitude vital. Probabelmente sexa este o camiñar firmemente pousado en que moitas persoas recoñecemos a Saleta Goy. Determinación no pensar e no dicir coa dignidade da ética compañeira. Determinación na naturalidade dun sorriso xeneroso que abría a porta á conversa lúcida, argumentada e amábel. Determinación no pulso sostido para facer nacer en 2013, na familiar Casa de Hortas, a Casa Museo Manuel María en Outeiro de Rei, como unha prolongación de vida do noso poeta nacional. Determinación como Presidenta da Fundación Manuel María de Estudos Galegos para, xunto ao equipo do padroado, manter vivo e ensanchar o magno legado literario do seu home, o poeta Manuel María. Determinación na militancia nacionalista na defensa dos dereitos nacionais e culturais de Galiza, co noso idioma como chave que abre o mundo. Determinación no optimismo dunha nova Galiza de raíces firmes que quere dar un paso adiante para avanzar.

Fóisenos a Saleta do Manuel. O corazón da Patria encollido. E o alivio da semente a agromar. Tiven a fortuna de convivir con Saleta como veciña da Coruña, no barrio de Monte Alto, desde 1998. Saleta e Manuel María eran esa parella cómplice, copartícipes dun proxecto de vida común, a quen podiamos ver camiñando polas rúas da cidade, na tertulia da cafetería Kirs, na presentación dun libro, nun evento sociocultural, na visita a un centro educativo, impartindo unha conferencia, nunha manifestación ou acción reivindicativa en defensa do país e da clase traballadora galega ou nun mitin da organización nacionalista que axudaron a nacer para avanzar hai agora xusto 40 anos, o BNG. Conversar con Saleta implicaba unha posta ao día pousada e con detida conciencia, analítica e crítica, sobre toda esa realidade de voces que corren abrouxadoras diante dos nosos ollos confusos. Moitas horas de conversa con Saleta acompañaron a escrita da biografía de Manuel María asinada por quen agora lles escribe, Labrego con algo de poeta, publicada na Editorial Galaxia, coincidindo coa dedicación do Día das Letras Galegas en 2016 ao noso poeta nacional por parte da Real Academia Galega. Unha biografía coral que verifica unha vida de parella interrelacionada e participante das mesmas inquedanzas socioculturais e políticas, das mesmas reivindicacións para unha patria dona de si. Campañas de desprestixio e insultos por atender en galego na libraría Xistral de Monforte, multas por participaren, entre outras, na manifestación contra a destrución do Val de Quiroga para instalar unha celulosa, rexistros domiciliarios e mesmo detencións co único fin de asustar e debilitar o seu compromiso coas causas xustas e co nacionalismo galego. Saleta estaba a pé firme naquel mostrador que convocaba amizades, lecturas e conversas e foi alí onde nos recibiu, con determinación, a dous recén licenciados en Filoloxía que acudiamos nerviosos á procura de información para unha investigación que Manuel María dominaba como ser enciclopédico que era. Saleta como primeira lectora crítica da obra do poeta, Saleta como condutora de tantos deslocamentos de Manuel María, Saleta gardadora dunha obra literaria monumental que precisa ser presente continuo desde a súa lectura, estudo crítico, socialización, como unha obra que ten unha clara razón de ser, xa que, en palabras de Saleta Goy, existe porque hai un país detrás, que é Galiza. Marchou Saleta e sentimos unha perda inmensa e unha tristeza infinda. Até sempre, Saleta, muller nación. Compañeira das lúas de outono. Obrigada por tanto, muller a abrir camiños. Sempre no corazón e na memoria viva desta nosa patria que existe hoxe grazas a mulleres nación referentes coma ti.