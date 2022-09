A relación entre o grupo Chicharrón e a escritora Rosalía Fernández Rial é moi especial. Cando a poetisa fala da banda, todo son eloxios. Se Alberto M. Vecino, voz e guitarra de Chicharrón, pensa no acordeón e nas letras de Rosalía, saen moitas emocións. Xa compartiron escenario en varias ocasións e repiten este venres no festival Tándem. Tocarán no Playa Club. “Admiro a Chicharrón como grupo e para min é unha honra. É unha gran oportunidade de xuntar dous mundos”, conta a escritora. O seu acordeón namorou a Alberto e, desde entón, permanecen unidos. Os últimos discos do grupo de Carballo falan da nai do cantante. “Desde que enferma ata que morre. O instrumento favorito da miña nai era o acordeón así que pensei en Rosalía”, confesa o artista.

Fusionan os seus universos e conseguen “mandar unha mensaxe única”, explica Fernández Rial, que nesta actuación dará un paso adiante. Non só tocará o acordeón, tamén recitará. “Imos tocar case todo Erosión, e hai unha canción que ten unha parte instrumental e a primeira vez que a tocamos en directo xerou moitas emocións. Nesa parte, vai recitar Rosalía, engadindo máis emocións. Non queremos ensaiar iso moito, mellor que sexa sorpresa”, comenta o líder de Chicharrón, banda que naceu en 2014. A escritora participou en varios traballos nos que combinou “música e poesía”, aínda que nunca o fixera con este grupo que, para ela, ten “letras con carga poética”. Esta pode ser a porta cara unha nova aventura, na que os poemas sexan cancións. “A verdade é que sería fantástico e unha honra que un grupo como Chicharrón quixera facer unha canción a partir dun dos meus poemas”, recoñece. O festival Tándem volve reunir ao dous artistas, pero, ademais, coinciden nun lugar moi especial, o Playa Club. “Mola moito volver ás salas e os pubs. Son lugares moi importante e é onde nos gusta tocar. A enerxía que se crea aí non aparece noutros sitios”, conta Alberto M. Vecino, que non dubidou en sumarse á proposta de Marcos Gendre para formar parte do festival. Rosalía Fernández tamén é unha amante destes espazos porque defende que “da unión xurde todo” e as salas son espazos “de moitos proxectos”.