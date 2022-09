El Sergas volverá a abrir el vacunódromo de Expocoruña, por el que aún debe 90.000 euros

El Sergas volverá a abrir el vacunódromo en Expocoruña para inyectar la cuarta dosis contra el COVID. El montaje empezará el 1 de octubre y la vacunación, según las previsiones de la Xunta, arrancará a mediados de mes. Sin embargo, el Sergas todavía tiene pendiente un pago por el uso de este recinto ferial entre julio de 2020 y marzo de 2022. Adeuda al Instituto Feiral da Coruña (Ifeco), un total de 89.956, 25 euros, IVA incluido.

Los planes del Gobierno gallego son volver a instalarse en Expocoruña para citar a la población de forma masiva, pero tiene pendiente abonar casi 90.000 euros por la utilización de los servicios y alquiler de mobiliario en este espacio, que se empezó a usar en el verano de 2020 y se cerró el pasado marzo.

En ese periodo, Expocoruña se convirtió en vacunódromo. Ahora, para la inyección de la cuarta dosis, el Sergas solo utilizaría el espacio de la galería, con entrada y salida propia, para que se puedan celebrar otros eventos, muchos de ellos ya programados para los mese de octubre, noviembre y diciembre. El recinto suele acoger ferias y también conciertos, como el Neox Music Day que se celebró en julio.

Miembros del Sergas y responsables de mantenimiento e informática del Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña (Chuac) visitaron esta semana Expocoruña para revisar las instalaciones y planear el montaje, que empezará el próximo mes.

Expocoruña fue elegida no solo como vacunódromo sino también como hospital de campaña en plena pandemia, aunque nunca llegó a utilizarse. El Sergas no pagó ningún tipo de alquiler por el espacio, pero sí se hizo cargo de los gastos de agua y luz, además del alquiler del mobiliario. Según los presupuestos de la Xunta, tenía que pagar 173.759 euros por esos gastos. Ifeco informa a sus patronos que debe 89.956 euros, por lo que la deuda todavía no se ha saldado, y seguirá creciendo si el vacunódromo reabre y la situación sigue sin resolverse. Según la memoria que Ifeco publicó en 2021, que el Gobierno gallego eligiese este lugar para vacunar contra el coronavirus hizo que la entidad quedase “severamente perjudicada económicamente”. Aunque ahora vuelva a ser un vacunódromo, solo se ocupará una parte del recinto y podrá seguir con su programación habitual.