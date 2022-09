Quien traspasa por primera vez las puertas del Grupo 24 horas de Alcohólicos Anónimos de A Coruña no encuentra batas blancas y trajín de diagnósticos. Encuentra comprensión, empatía y sobre todo, respuestas. Al otro lado de la puerta espera, entre otros, Carmen. La terapia es bidireccional: cada vez que ella recibe a un nuevo compañero, se recuerda a sí misma por qué dejó de beber en su momento. Y, sobre todo, por qué no puede, en ningún caso, volver a hacerlo. “Cuando recibo a alguien es importante que se quede y sepa que tiene una posibilidad, pero también me sirve para que a mí no se me olvide como estuve. El alcohol es la enfermedad del olvido: cuando te va bien, lo ves muy lejos. Esto es un recordatorio de todos los días”, cuenta Carmen C, que este año celebra su tercer aniversario de sobriedad.

No es el único motivo de celebración para la pequeña comunidad del número 3 de la calle Menéndez Pidal, que este año alcanza la mayoría de edad en A Coruña. Son 18 años de funcionamiento completamente autogestionado por los propios compañeros, sin ayudas institucionales y con el apoyo mutuo y el sentimiento de unión como pilares para la recuperación de una enfermedad cruel que, señalan, no tiene cura. Los motivos que les llevan a llamar a la puerta son diversos. Las experiencias, casi siempre comunes. Carmen llegó al grupo para entender cómo era posible haber pasado de tomarse unas cañas con los amigos a beber cartones de vino sola en casa, y por qué, a diferencia de otras veces, no era capaz de dejar de hacerlo.

“Siempre bebí socialmente, pero funcionaba igual: iba a trabajar, me ocupaba de mis hijos, atendía mis responsabilidades. Llegó un momento en el que empecé a beber todo el día, todos los días. Ya no había excusa. Me levantaba diciendo “hasta aquí”, pero se me iba de las manos. La situación en casa era insostenible, todo eran discusiones con mis hijos, no había comunicación”, recuerda.

Muchos en el grupo se sienten identificados con su testimonio. Esa es, precisamente, la clave para que el recurso funcione mejor que cualquier otra terapia, psicólogo o tratamiento al que sus miembros hayan recurrido con anterioridad. Los miembros del grupo tienen una certeza: quien te escucha no te juzga, porque lo ha vivido. Antes de llegar, exteriorizar el problema era un imposible. “Te da vergüenza hablar de ello, porque te van a señalar y a juzgar. Yo vengo de una época en la que estaba muy mal visto que las mujeres bebieran, y eso al final te queda. Yo bebía porque era mi forma de evitar el sufrimiento, de dormir, de no soñar”, cuenta. Todo cambió cuando un folleto cayó en sus manos casi como un milagro. Y hasta hoy. “Recuperé mi vida”, resume.

Un alcohólico lo es las 24 horas del día, no solo en horario de oficina o los lunes por la tarde. Lo es a las 3 de la mañana, y también los domingos. El espíritu del grupo parte de ese razonamiento, por eso siempre hay alguien de guardia en el local para atender a quien lo necesite, sea a la hora que sea. Sin cita previa, sin lista de espera, sin festivos. “Si me dan cita para dentro de una semana, igual ya estoy muerta”, incide Carmen. El compromiso de todos los que integran el recurso queda patente en una pizarra en la que se reparten las guardias. Todos contribuyen con lo que pueden: quien no puede aportar dinero para mantener el local, lo hace con tiempo para los demás. El hecho de que el recurso sea completamente autogestionado, sin intervención de asociaciones o instituciones, es parte de la terapia. “El manejarlo nosotros nos hace tener responsabilidad sobre este lugar, cuidarlo como si fuese algo nuestro”, explican. Y así han pasado 18 años.

En el grupo nadie juzga, pero ellos, reconocen, sí han juzgado a otros. Lo hicieron antes de admitirse ante sí mismos y ante su entorno que tenían un problema. Verbalizarlo es el primer paso. “Yo, como mucha gente, venía a los borrachos de la calle y hasta los criticaba. Pensaba: qué pasa, no tienes nada mejor que hacer, ¡todo el día en el bar!, sin darme cuenta de que yo hacía lo mismo. Pensaba que tenía el control, y cuando la gente me decía que tenía un problema, yo los apartaba”.

Quien habla es Joaquín, que encara su tercer año sobrio al amparo del grupo, al que llegó tras un largo recorrido. Joaquín emprendió lo que llaman una “fuga geográfica”, una estrategia común para las personas que sufren esta enfermedad: cambiar de lugar, de vida, de pareja y de trabajo con el convencimiento de que así desaparecerá el problema. Rara vez ocurre.

“Al principio funciona. Yo me mudé varias veces, pero siempre acababa igual, con los mismos problemas, las mismas mentiras, la misma gente que vivía la misma doble vida que yo. Había normalizado esa forma de beber”, relata. Un día comprendió que en algún momento no habría vuelta atrás. “Mi manera de beber me había llevado a un juzgado. Admití ante el juez que tenía un problema y quería solucionarlo desesperadamente. Me vi en la calle, había perdido a mi hija, a mi pareja, mi casa”, enumera.

Para empezar de nuevo tuvo que perderlo todo. Ahora, cuenta, comienza a recuperarlo poco a poco. La sociedad no se lo pone fácil, a él ni a ningún alcohólico. La norma social manda en muchas de las costumbres: celebrar una buena noticia, tomarse unas cañas con los compañeros al salir de trabajar, quedar para unos vinos, socializar, en su amplio sentido. La sociedad juzga al que bebe demasiado, pero también al que no lo hace. “Yo me tomaba el carajillo y el sol y sombra, y creía que el que se tomaba un menta poleo era un pringado y un triste”, comenta Joaquín.

Rutinas que, cundo se aparta la bebida, hay que aprender a recolocar. Lorenzo, tras siete años sin tomar una copa, puede decir que ha conseguido hacerlo, pero no por ello baja la guardia. Desde joven bebía para apartar la timidez, más tarde lo hacía para celebrar una boda, un nacimiento o cualquier ocasión especial, luego; ya por hábito y costumbre, y, al final, para paliar la tristeza de una pérdida. Siempre había una excusa, hasta que dejó de haberla.

Inconscientemente, la sensación de que algo no estaba en su sitio siempre estuvo ahí. “Cuando me casé lo hice pensando que el tener mujer me haría frenarme. No pasó. Tuve tres hijos, pensando que económicamente iría más justo y eso me haría controlarlo, pero siempre acabas sacando. Igual no hay dinero para el seguro del coche o la leche del niño, pero para las cañas siempre hay”, advierte. El duelo, después, supuso dejar de ocultar su forma de beber y empezar a hacerlo solo, escudado en la pérdida. Todo empezó a desmoronarse. “Ya no necesitas ponerte esa máscara de que eres feliz. Yo pagaba a los que creía que eran mis amigos para que bebiesen conmigo, les invitaba. Al final te das cuenta de que no son tus amigos. Tanto tienes, tanto vales. En el trabajo me lo empezaron a notar y a llamar la atención. Decidí ponerle solución, busqué en internet y encontré este lugar”, relata.

Siete años después ha recuperado el control y el cariño de sus hijos, pero sigue acudiendo al grupo con asiduidad, participando de sus actividades y celebrando cada año sobrio como un triunfo, porque sabe que lo suyo, a diferencia de otras enfermedades, no tiene cura. Que bajar la guardia y tomarse “solo una copita”, animado a veces por amigos y familiares que, inocentemente, comparten la alegría por la recuperación, supone asomarse al abismo de volver a la casilla de salida. “El problema nunca es la última copa, es la primera. A partir de ahí, ya no hay vuelta atrás. Vuelves al lugar al que lo dejaste”, advierten.

Celebrar la sobriedad

Cada año sin beber es motivo de festejo en el grupo 24 horas de A Coruña. Sus integrantes celebrarán sus respectivos aniversarios, así como los 18 años desde la puesta en marcha del recurso en A Coruña, el próximo día 24. Lo harán con un acto informativo que tendrá lugar en la parroquia de nuestra señora de Os Rosales a las 18.00 horas, en el que habrá lugar para el reconocimiento de la labor del grupo como parte del Movimiento Internacional 24 horas de Alcohólicos Anónimos, que se extiende por varios países desde su creación a principios del siglo pasado. En el acto se conmemorarán los aniversarios de sobriedad de quince integrantes del grupo, que celebran desde el primer año sobrios de algunos de sus integrantes más recientes hasta los 19 de los más longevos. Los compañeros del recurso invitan a todo aquel que pueda necesitar información sobre el recurso a que acuda a informarse sobre su funcionamiento. El recurso es gratuito y está abierto las 24 horas del día y los 365 días del año. Sus voluntarios atienden también al teléfono 981 134 791 a cualquier hora del día. “La función de nuestro grupo es de ayudar a las personas que creen que tienen problemas con su forma de beber. Nos financiamos a nosotros mismos y el programa tiene un nivel elevado de éxito. Llevamos 18 años funcionando en A Coruña, ofreciendo una solución a lo que es una enfermedad muy cruel y destructiva. En este tiempo ha conseguido salvar la vida a un buen número de coruñeses y residentes en la ciudad”, aseguran sus voluntarios.