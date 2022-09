“El baloncesto es el denominador común del libro, pero es una forma de explicar Estados Unidos”

El periodista coruñés Fernando Mahía cruzó el Atlántico para subirse a su furgoneta y recorrer Estados Unidos. Quiso conocer el país y su gente de una forma especial, con el baloncesto como hilo conductor. Las historias que vivió componen su primer libro Coast to coast. Un viaje por los márgenes de los Estados Unidos a través del baloncesto, que ya está a la venta.

Cuando empezó el viaje en 2019, ¿ya sabía que de ahí saldría un libro?

Sí, el objetivo era hacer el libro. Ya había empezado a hacer en la web NBA Maniacs reportajes de ese estilo. Vi que había gente a la que le interesaba y a mí me gustaba el tema. Yo ya había vivido en Estados Unidos antes, estuve preparándolo un año y algo y ya me fui pensando en el libro. También hice reportajes para Luzes.

¿Tenía fijada la ruta o un sitio le fue llevando a otro?

Tenía siete u ocho sitios por los que quería pasar seguro, como Nueva York, Chicago, la reserva de los Navajos o Flint, en Michigan, sitios con mucha historia de baloncesto detrás. Pero unos sitios me llevaron a otros. En Nueva York me dijeron que fuese a Springfield, donde está el Hall of fame. Después allí, iba improvisando y encontrando a gente que me contaba cosas y acabaron formando parte del libro.

¿Por qué el baloncesto como hilo conductor?

El deporte siempre me gustó, el baloncesto quizá un poco más tarde. Fue gracias a mi primo Damián, que me metió a ver baloncesto. Desde que Pau Gasol entró a la NBA ya me aficioné un montón. Como había estado viviendo en San Francisco, me empezó a interesar la cultura de Estados Unidos y de todos los rasgos culturales que tiene, que son diferentes a lo que vemos desde fuera de país blanco. Hay más matices y me interesaba mezclarlos con el baloncesto. Es un deporte que llega a todas las comunidades: latina, negra, blanca… También el baloncesto femenino tiene mucha importancia.

Parece un deporte diferente al que se practica en España. ¿Qué tiene el baloncesto de Estados Unidos?

Yo creo que hay un vínculo muy fuerte entre el baloncesto y la comunidad afroamericana, lo adaptaron como su deporte. No es que no hagan otros deportes ni jueguen a baseball o fútbol americano, pero el baloncesto está más vinculado. Culturalmente, está muy metido en la sociedad de Estados Unidos. En Europa sería más fácil hacer este vínculo con el fútbol. Allí, el baloncesto tiene una impronta cultural muy importante. También se vincula con la cultura hip-hop y sirve para explicar una época de Estados Unidos.

El libro va más allá del deporte y en él explica términos como el White flight o fuga blanca.

Sí. Ese es el objetivo del libro. El baloncesto es un como denominador común porque siempre está ahí, pero es una forma de explicar el país a través del deporte. Quería contar historias del país y poner en contexto Estados Unidos a través del basket. Es el método para viajar a través de esas historias. A mí me gustan revistas tipo Líbero o Panenka, que hacen ese tipo de periodismo, en el que se usa el fútbol para hablar de otros temas. O los libros de Ander Izagirre, que utiliza el ciclismo para explicar un país. Es en lo que me fijé para hacer esto.

¿Cómo fue quedar con las personas que salen en el libro?

Solo había hablado con una persona previamente, con la jugadora navajo. En la mayoría, el proceso era el mismo: buscar en internet para saber dónde vivía cada persona, llegar a un sitio y empezar a preguntar a todo el mundo. Algunos me daban pistas y así los localizaba. Llamaba a la puerta y decía “soy un periodista español que vengo a hacer un libro”. Muchos me miraban mal en plan “¿y este loco?”. Solo una vez me cerraron la puerta en las narices, en Virginia occidental, sobre una historia de un tío que jugó en el Joventut. Pero ahí encontré otra historia de una mujer que tiene un bar y que era fan de Antetokounmpo. Una cosa me llevó a la otra.

¿Lo mejor fueron las sorpresas?

Sin duda. Vas con una idea preconcebida y, al final, lo que conoce la gente del lugar es lo que tiene valor realmente. Fui a Flint, en Michigan, porque de ahí salen muchos jugadores. Es un pueblo súper pequeño y violento. Hablé con el director de una escuela pensando que él sería el protagonista, pero él me dijo que tenía que ir a una pabellón donde se juntan exjugadores profesionales y gente de la ciudad para jugar partidos de baloncesto. Fui allí y fue una pasada.

¿Qué otras anécdotas le impresionaron?

Hay historias a las que le tengo mucho cariño. Estuve con el entrenador de instituto de Larry Bird, un tipo súper humilde y majo. Lo encontré preguntando por el pueblo. También estuve en el Delta del Misisipi con la única mujer que fue drafteada en la NBA. Fue muy impresionante. Tenía problemas de salud mental y físicos. En las crónicas de la época decían que era una mujer poderosísima, con una fuerza tremenda, y yo vi a una mujer ya en decadencia. De hecho, murió el año pasado. Fue increíble estar en su casa y ver cómo la mejor jugadora de su generación vivía en un sitio muy humilde. Me chocó mucho porque lo comparaba con los hombres en su época, como Abdul-Jabbar.

¿Encontró muchas diferencias entre costa Este y Oeste?

Sí. Hay diferencias entre Este y Oeste, costa e interior, rural y ciudad. Chicago y San Francisco se pueden diferenciar, pero son ciudades abiertas y progresistas. Pero no tiene nada que ver con llegar a un pueblo en Arizona y entrar a una propiedad privada, que me pasó, y te digan “no vuelvas a hacer esto porque no sabes lo que te puede pasar”. También fue más fácil llegar a los barrios latinos de Nueva York que ir a pueblos del interior súper conservadores, con votantes de Trump, súperdesconfiados de todo... Tenemos esa visión única, pero hay muchos Estados Unidos dentro de Estados Unidos y en el libro quería hablar de ellos.