“Gastos como a enerxía son unha rémora na UDC: temos que investir en investigación”

Ramón del Valle é xerente da Universidade da Coruña (UDC), unha institución que este ano tivo que aumenar o orzamento en gastos correntes ante a inflación de luz, combustibles e materiais. Leva anos traballando para diminuír o consumo enerxético e conseguir prezos baixos pola electricidade.

Os orzamentos de 2022 estiman un gasto de 2,26 millóns en enerxía, e o apartado de gastos correntes, onde figuran a luz e os combustibles, sube un 16%. Vai haber que actualizalo á alza?

Non. Fixemos unha previsión cun incremento considerable, e polo que levamos de execución debería ser suficiente. Estamos facendo desde hai tempo medidas de eficiencia enerxética, e temos que intentar minorar o gasto nestas cuestións. E aínda cos esforzos que facemos, por mor dos incrementos de prezo, subimos no 2022 en relación ao ano anterior. O capítulo subiu 2,6 millóns, unha subida moi importante.

Pero é menos do 13% do orzamento total. A subida nótase?

Claro, claro! Somos unha institución que ten que dedicar o gasto a investimentos, investigación, noutras cuestións e non nestes gastos correntes, que son unha rémora. Estes 2,6 millóns de incremento de gastos restan de outras partidas orzamentarias. Fóra da enerxía, este ano licitaremos a limpeza e previsiblemente diminuiremos o gasto, xa o conseguimos en seguridade pese a atender tamén á Cidade das TIC...

E que se está facendo no gasto en enerxía e combustible?

En 2016 a Vicerreitoría de Economía e a Xerencia iniciamos un proxecto vangardista e piloto: a compra de enerxía directamente. É dicir, a través eun broker que compraba diariamente no mercado de enerxía, e non dunha empresa distribuidora. Adquiríase enerxía para tres edificios: Filoloxía, Informática e o Edificio de Servizos de Investigación (Esci). Houbo aforros de 200.000 euros ano, e a nosa ideaera pasalos a máis.

E por que non se fixo?

En 2018 empezamos a ver outras posibilidades, porque se nos complicaba bastante desde o punto de vista burocrático. Mantivemos a compra para eses edificios pero vimos outras opcións, como o Consorcio de Xestión universitaria catalán, que ten unha central de compras á que podiamos acceder, e Redesga, a rede de enerxía de Galicia, vencellada ao Inega [dependente da Xunta]. Adherímonos, para a compra de gas, aos cataláns, que tiñan o mellor prezo, e a Redexga para a electricidade e gasóleo, que ven tendo o mellor prezo de España.

E mantense a experiencia piloto nos outros tres edificios?

Non, conseguimos tras un laborioso proceso vencellalos a Redexga.

Que aforro supón?

Moito. Non che sei dicir os cartos pero o megavatio en Redexga está en cincuenta e pico euros, e fóra a 260, unha barbaridade. Ademais, mantén prezos durante equis anos.

E teñen tamén políticas para aforrar reducindo o consumo?

Hai que diferenciar entre eficiencia enerxética e aforro. O aforro de enerxía é estar lendo un libro e por non gastar non encender a luz, forzando a vista. Ou estar con frío poñendo unha bata. Pero a eficiencia enerxética é que non necesitas a batamanata porque que o teu edificio está preparado para non desperdiciar enerxía. Na UDC, modestamente, estivemos detrás deste tema. Nos anos 2020-2021, fixemos, co cofinanciamento ao 80% da Xunta, actuacións en seis edificios para amañar cubertas, ventás, luminarias...

En cales?

Na Politécnica e Humanidades de Ferrol, Arquitectura da Coruña... Tamén no pavillón de deportes de Elviña, que tiña moito consumo e agora está fenomenal e na Reitoría. A xoia da corona é a Normal, que levou o premio do Colexio de Enxeñeiros e que a Xunta puxo como un referente de actuacións de eficiencia enerxética. Produce máis enerxía da que consume, con paneis solares. É autosuficiente enerxeticamente. O obxectivo é ese: que non escape o calor pola ventá.

E cando pemitiu aforrar?

As obras aínda remataron en 2021, é difícil de facer con todo este maremagnum de incremento de prezos.

Que edificios ten a UDC nos que habería que actuar?

Hai algúns evidentes. Un é o Esci, que ten un consumo grandísimo polas características do edificio. Caldealo é difícil e custa moitos cartos.. E a Facultade de Ciencias do Deporte, que ten piscina, pavillóns... Tamén está Informática, Náutica, un edificio de referencia para a cidade pero no que habería que actuar na cuberta e envolvente... Non é que vaian ser as seguintes actuacións, pero son edificios de gran consumo; aí actuaremos se temos fondos.