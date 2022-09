La alcaldesa, Inés Rey, ha garantizado que presentará antes de que termine el mandato la demanda para reclamar en los tribunales la casa Cornide, actualmente en manos de los Franco. La Xunta inició hace un año los trámites para declarar Bien de Interés Cultural el edificio, que ya está protegido de forma provisional, a falta de su aprobación definitiva en un plazo máximo de 24 meses desde la incoación del expediente. La alcaldesa ha pedido a la Xunta agilizar esta declaración definitiva pues, asegura, “reforzaría la presentación de la demanda”. La Xunta ha instado a la alcaldesa a no dar “excusas” sobre la demanda, y asegura que el edificio goza de la máxima protección patrimonial desde el inicio de los trámites y defiende “estar en plazo” . Aseguran que el Concello no necesita “esperar a que el expediente BIC termine” para emprender acciones, y que “si no lo hizo ya es porque no quiso”.