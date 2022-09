Uno nunca sabe dónde puede estar escondido el amor de su vida. Que se lo digan al actor Miguel Ángel Silvestre, el mítico Duque de Sin tetas no hay paraíso, que se encuentra pasando unos días en la ciudad por trabajo, en los que ha aprovechado para conocer sus lugares más destacados, disfrutar de su gastronomía y hasta encontrar el amor: nada menos que la tortilla de Betanzos, a cuyos pies el actor ha quedado rendido, tal y como manifestó a través de sus redes sociales: “En mi cabeza solo tengo tres palabras cuando me levanto: Tortilla de Betanzos. ¿Es normal no poder dejar de pensar en ella? Galicia Calidade, otro level”, dejaba constar el actor en Instagram.