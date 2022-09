Estes días, as traballadoras e traballadores de Teleperformance da Coruña continuaron a se mobilizar en defensa dos seus empregos, ante a pretensión da empresa de que a atención telefónica á clientela de Unión Fenosa Distribución (UFD), que atende as avarías eléctricas e outras incidencias, pase a se realizar dende Colombia.

A propia voceira nacional do BNG, Ana Pontón, desprazouse á Coruña para reunirse coa representación do cadro de persoal e para se comprometer a trasladar as súas reivindicacións ao Concello, ao Parlamento de Galiza e ao Congreso.

O sector das empresas de atención telefónica (Contact Center e Call Center) é unha importante fonte de postos de traballo para a nosa cidade. Galiza é a terceira comunidade autónoma por número de persoas empregadas neste ámbito (10.000 aproximadamente), das que arredor da metade desenvolven o seu labor en centros situados na Coruña.

Porén, o futuro de moitos empregos está ameazado por procesos de deslocalización que tamén provocarán un grave empeoramento na calidade do servizo.

O persoal que desempeña o traballo de Unión Fenosa Distribución coñece o noso territorio, o noso idioma, as características da nosa rede eléctrica e do noso modelo de asentamento de poboación.

Vai resolverse unha incidencia coa mesma eficacia explicándolle a un señor de Colombia que hai un problema no tendido eléctrico localizado no lugar de Coruxo de Arriba, Santa Cruz, parroquia de Liáns, Concello de Oleiros?

Pero, ademais, non é de recibo que empresas como as compañías eléctricas, que teñen inxentes beneficios a custa de explotar os nosos recursos naturais, destrúan en Galiza postos de traballo para os localizar noutros territorios.

Unión Fenosa Distribución pertence ao Grupo Naturgy, o mesmo que decidiu pechar o antigo Museo de Arte Contemporánea da Coruña e que en 2021 trasladou a Madrid o Centro de Operación de Redes, que tiña a súa sede na nosa cidade.

Castelao dicía que “estamos fartos de ser unha colonia”. Pois iso. E para deixar de o ser temos que facernos valer. Tamén desde o Concello.