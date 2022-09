La Xunta propone al Concello que dedique los 150.000 euros que ofreció el pasado viernes para la exposición de Picasso a una programación especial divulgativa sobre el pintor en los centros escolares. El Gobierno gallego organiza en marzo en Belas Artes la muestra Picasso, branco no recordo azul, dentro de la programación del Año Picasso, que se celebra en ciudades como Madrid y Nueva York.

El Ayuntamiento no ha presentado aún ningún proyecto propio para esta celebración y anunció la pasada semana a la Xunta su intención de aportar dinero para la muestra. El Gobierno gallego recuerda que lleva más de dos años trabajando en ella, así que, aunque recibe “positivamente” la propuesta municipal, tiene su presupuesto cerrado y le invita a dedicar a una programación dedicada a Picasso para colegios. La Xunta recuerda que la contratación del transporte de piezas le ha costado 265.000 euros y en breve saldrá a licitación el montaje por 65.000 euros.

El candidato popular a la Alcaldía, Miguel Lorenzo, criticó la actitud del Ayuntamiento. “Cuando el ministro Iceta presentó la idea de este aniversario en el Senado no mencionó a A Coruña, le repliqué que no lo hiciese y me respondió que había la posibilidad de asumir proyectos y que la ciudad diese ese paso. Tiempo después pregunté, también en el Senado, al Gobierno si habían recibido alguna propuesta de A Coruña y me dijeron que no. Se presentaron tarde”, explicó.