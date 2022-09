El 091 cierra sin detenciones el operativo contra los asaltos en pisos

La Comisaría Provincial puso fin tras el pasado fin de semana al operativo especial de prevención y detección de robos con fuerza en viviendas de la ciudad, que había puesto en marcha el pasado 10 de agosto por un repunte de estos delitos, sin ninguna detención o identificación de personas sospechosas de cometerlos.

La Policía Nacional desarrolló este dispositivo, en el que participaron agentes de las unidades de Policía Judicial, Seguridad Ciudadana, Extranjería y Policía Científica, bajo la dirección de la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta, ante el aumento de la actividad delictiva en A Coruña, del 33%, en el primer semestre de 2022 respecto al mismo periodo del año anterior. Entre julio y agosto se registraron una treintena de denuncias más por robos en pisos en distintos barrios, por lo que los mandos policiales decidieron prorrogar el operativo otros quince días. Transcurrido un mes desde el inicio del despliegue, los trabajos de prevención y vigilancia a posibles grupos organizados instalados temporalmente en la ciudad se saldaron sin identificaciones ni detenciones, según fuentes policiales consultadas por este periódico.

De acuerdo con las denuncias recogidas durante este verano, los asaltos con fuerza en viviendas se produjeron en la Ciudad Vieja, Ensanche, Riazor, Monte Alto, Matogrande, Barrio de las Flores, Monelos, Os Castros y A Zapateira. Dentro de estos barrios, en calles como Linares Rivas, Real, plaza de María Pita, Nicaragua, Alfredo Vicenti, Rubine, Juan Flórez, Ronda de Nelle, Adelaida Muro, Ronda de Monte Alto, el entorno del estadio de fútbol y en urbanizaciones de chalés de A Zapateira.

El operativo especial, con vehículos patrullando y agentes de paisano caminando por las calles, se centró en la vigilancia para completar las investigaciones puestas en marcha semanas antes, cuando la Policía Nacional advirtió un incremento de robos en pisos como consecuencia de la actuación itinerante de bandas organizadas con miembros de países del este de Europa.

La vigilancia policial también se intensificó en las últimas semanas enfocada en asuntos relacionados con el mercadeo de drogas, ya que se notó mayor presencia de agentes en el entorno de Oza y A Gaiteira, lugares a los que se desplazó esta actividad tras el derribo de las ruinosas casas de San José.

Rey reclama más policías

La alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, admitió este viernes en un acto relacionado con la Semana de la Movilidad que la ciudad sufre “un problema de seguridad”, que vinculó a incidentes violentos ocurridos en los últimos días en el barrio de Os Mallos, y avanzó que en los próximos días se convocará la Junta Local de Seguridad. “Estamos en permanente contacto con la Delegación y la Subdelegación del Gobierno para los temas que son importantes para la ciudad y la seguridad es trascendental. Tenemos reuniones de coordinación policial cada 15 días y en los próximos días habrá una Junta Local de Seguridad en la que los diferentes cuerpos policiales seguirán coordinando los operativos conjuntos. La Policía Local da soporte en actuaciones a la Policía Nacional”, señaló Rey, que reclamó mayor presencia de agentes del 091 a los que, recalcó, los policías locales darán “apoyo”.

En la seguridad pone también el foco el candidato del PP en las próximas elecciones municipales, Miguel Lorenzo, que anunció el viernes que próximamente se reunirá con los comités de barrio de su partido para analizar distintos problemas como la seguridad y la limpieza en las calles. “Quienes dicen que las ocupaciones no son un problema no viven en un mundo real. Pido una reunión entre el Ayuntamiento, la Delegación del Gobierno, la Policía y los juzgados para establecer un protocolo. Estamos para solucionar los problemas, no para crear más”, resaltó el también portavoz del grupo municipal.