El BNG pone coto a una nueva mayoría del pleno al vetar a las no adscritas para negociar las cuentas

El portavoz municipal del BNG, Francisco Jorquera, ha puesto condiciones al Gobierno local si este está dispuesto a negociar con los nacionalistas el presupuesto del próximo año. Primero, que el Ejecutivo cumpla los acuerdos con el grupo que propiciaron la investidura de Inés Rey como alcaldesa, de los que Jorquera indica que se incumplen “de forma flagrante”. Segundo, que en las eventuales negociaciones por las cuentas de 2023 no participen las concejales no adscritas, en alusión a Isabel Faraldo y Susana Soneira, que concurrieron en las elecciones municipales de 2019 como integrantes de la lista de Marea Atlántica pero han accedido al Pleno desvinculadas de esta formación política (Faraldo como miembro de Unidas Podemos y Soneira, independiente).

Con este condicionante, Jorquera demuestra que no es partidario de que el Gobierno local pueda alcanzar una mayoría plenaria en la voto de asuntos relevantes contando con los apoyos nacionalistas y los de las dos ediles no adscritas, que sumarían 14 votos. “El BNG no se va a prestar a ningún cambalache. Siempre dijimos que si una persona se presenta en una lista y luego se desvincula de ella, lo ético es que renuncie a su condición de concejal”, justifica el portavoz del BNG. El resto de partidos, con los nueve ediles del PP y los 14 de Marea, alcanzarían trece apoyos en las votaciones.

Jorquera defendió la “estabilidad” manifestada por el Bloque a lo largo del mandato al apuntar que en el Gobierno local se han producido ceses (Eva Acón) y dimisiones (Juan Díaz Villoslada) e incorporaciones de otros partidos (Mónica Martínez); en el PP ha habido cuatro portavoces desde 2019; y en Marea han perdido dos de sus seis concejales. “El BNG es la excepción. Frente a los problemas y la inestabilidad de los otros grupos, demostramos ser una fuerza política estable y confiable”, resaltó.