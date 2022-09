La lectura, un placer que se aprende

La lectura es un placer que se adquiere con tiempo, pero también con dos ingredientes: saber escoger los libros que acompañarán al lector en cada etapa y dejarse guiar por quien conoce sus secretos. Sonia Hermida se ha propuesto ser esa guía a través del proyecto literario que pondrá en marcha a partir del mes de octubre y que busca involucrar a niños y a sus familias en la aventura de leer.

Hermida, periodista de profesión, conjuga dos de sus intereses, la lectura y la infancia, en la escuela literaria que se reunirá cada jueves en el centro Ese Sitio, situado en el 194 de la calle Orzán. “Hace 12 años tuve a mi primera hija, que tiene discapacidad, y me encontré con dificultades para hacerle llegar la literatura. Ahí empezó mi aventura y especialización literaria. Empecé a trabajar en proyectos literarios en distintos ámbitos: colegios, investigación...”, relata Hermida, que, en esta ocasión, ha decidido emprender el suyo propio, con la colaboración de Mónica, la responsable del espacio en el que funcionará la escuela.

La escuela literaria propone, de este modo, proyectos enfocados a distintas edades e intereses, y un gran número de actividades creativas para explorar la imaginación a través de los libros. La edad de los participantes nunca es un límite ni un problema. “Me gusta hablar de edad lectora. No es un cajón inamovible, hay niños que se apuntan a los talleres de aprendizaje lector uno o dos años más tarde de lo que le tocaría, y no pasa nada. Es un proceso complejo, a veces se da antes y otras después. Lo importante es crear el hábito lector y fomentarlo desde pequeños, no forzarlo”, recomienda Hermida.

Con ese objetivo, la nueva escuela propone talleres como el denominado Leer antes de leer, para niños de los últimos cursos de Infantil o a aquellos de los primeros cursos de Primaria que aún no dominan la lectura. “No se trata de hacer un cuentacuentos, pero hacemos lectura compartida en voz alta y conversamos sobre el libro. También proponemos actividades relacionadas con el libro, como inventar algún personaje, cambiar la historia o convertirlo de la forma que más nos guste”, explica.

El Club Relatos de lo inesperado, por su parte, se centra en los niños que ya han empezado a leer y les acompaña a dar esos primeros pasos en la lectura, con el fin de encontrar cohesión grupal a través de los libros. “Se trata de hacer tribu. Que vean que hay niños a los que les gusta leer y que se sientan parte de un grupo. Las colecciones literarias tienen éxito por eso, porque hablan de ellas y generan ese grupo”, comenta. Otros talleres se centran en la formación en lectura de cómic y novela gráfica para niños mayores de 10 años. La escuela, advierte su impulsora, no cierra las puertas a nadie, y está adaptada para todas las capacidades. Las familias son también bienvenidas a la iniciativa, con talleres orientados a enseñarles cómo apoyar ese aprendizaje lector en casa. La inscripción a las actividades, los jueves a las 18.30 horas, puede formalizarse a través de info@esesitio.com o info@soniahermida.com.