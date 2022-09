Campeones en compatibilizar

Ese trabajo “del día a día es muy importante”, señala la vicerrectora de Igualdad, Cultura y Deporte, Cristina López, que opina que “la sociedad rema contra mujeres en el deporte”, de ahí la importancia de que las alumnas también formen parte de este proyecto.

Hay judokas, atletas, taekwondistas, futbolistas y piragüistas, entre otros muchos deportistas, y la UDC quiere “apoyarlos en su carrera académica y deportiva”. López informa, como novedad para este curso, que se abrirá una unidad de formación de fisioterapia “no solo para tratar lesiones sino también para recibir asesoramiento y prevenir”. Además, el grado de Podología de Ferrol ha mostrado interés en sumarse a la iniciativa. Coincidiendo con el Día Internacional del Deporte Universitario, que se conmemoró ayer, se entregaron medallas a los deportistas que participaron en los Campeonatos de España Universitarios. El curso pasado, acudieron a las competiciones un total de 73 alumnos. Una cifra que esperan superar este año. La directora de Deportes, María Bobo, reconoce que en ese grupo hay “mucho talento y potencial”.

Estos deportistas tienen a su alcance también un sistema de tutorización y otros servicios para poder compatibilizar deporte y estudios. “Un proyecto que ni imaginaba es hoy una realidad”, comenta Bobo, también deportista de alto nivel, que invita a los alumnos a apuntarse a este programa, que cierra el plazo de inscripción a finales de octubre. Así, el plan sigue adelante para continuar dando oportunidades y mantener puertas abiertas.

PAULA PIÑÓN

“La clave es organizarse. Yo lo llevo bastante bien”

Paula Piñón está en el segundo curso de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte (INEF) y sigue haciendo lanzamiento de jabalina, ese deporte que empezó “cuando tenía 8 años”. “Casi toda mi familia lo hace”, confiesa. Para poder estudiar y hacer deporte, esta joven tiene claro que “la clave es organizarse”. “La verdad es que yo lo llevo bastante bien, no estoy teniendo ningún problema para compaginar”, explica. Piñón entrena “todos los días menos los domingos y algún jueves”. Dedica dos o tres horas de la tarde a su deporte y también los sábados por la mañana. “Mi idea es seguir así. No miro mucho al futuro porque a saber qué puede pasar, pero de momento esta yendo bien y me gusta”, concluye.