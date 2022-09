El bus recupera el nivel de usuarios previo a la pandemia tras las ayudas que rebajan la tarifa

La rebaja del 30% en el precio del bus urbano, que se aplica desde el 1 de septiembre gracias a las ayudas concedidas por el Ministerio de Transportes y Movilidad para promover el uso del transporte urbano, ha conseguido que en A Coruña la utilización del servicio en las últimas semanas recupere los niveles previos a la irrupción de la pandemia del COVID en marzo de 2020. El acercamiento a esas marcas es progresivo, explicó ayer el director de la Compañía de Tranvías, José Ignacio Prada, que asegura, aunque la concesionaria no dispone de números concretos, que la reducción de las tarifas para los usuarios de la tarjeta Millennium ha ayudado a atenuar la pérdida de viajeros con respecto a la época prepandémica, que la compañía cifra en un 15% desde hace nueve meses: la caída es ahora solo del 7%, en algunos días del 4% e, incluso, se registran jornadas en las que los usuarios son los mismos que en 2019, “uno de los mejores años en cuanto a viajeros de la historia”, lo que “invita al optimismo”.

Las bonificaciones estatales en el uso del transporte público “funcionan muy bien como márketing”, considera Prada. “Han servido para concienciar a la gente de un mayor uso. La rebaja ha animado a la gente a subir al bus. Siempre digo que cuando ves una oferta, aunque sea de un céntimo, te animas a comprar más. Otro factor importante es la finalización de la pandemia, lo que nos devuelve la sensación de normalidad. Estamos recuperando una cantidad importante de viajeros, veamos si el número se mantiene constante”, comentó el director de Tranvías.

La concesionaria cerró el ejercicio de 2020, año de pandemia con meses de confinamiento en los domicilios, con una caída de usuarios del 40%, que se redujo al 30% al terminar 2021. Según Prada, en los últimos nueve meses se pasó al 15%, un nivel que ha ido disminuyendo semana tras semana.

Rey demanda fondos a la Xunta y el Concello analiza la concesión

La alcaldesa, Inés Rey, instó a la Xunta a que aporte fondos, como hace con el transporte metropolitano, para la obtención de mayores descuentos en el uso de los autobuses urbanos con la tarjeta Millennium. El Gobierno gallego ya expresó hace un mes que financia el 100% del transbordo en los autobuses urbanos adheridos al Plan de Transporte Metropolitano de la Xunta, como ocurre en el concello de A Coruña, y se mostró reacio a contribuir con más fondos. El rector, Julio Abalde, añadió que la nueva tarifa universitaria, de 21 céntimos, es “susceptible todavía de bajar más si hay colaboración de otras administraciones”. El contrato de gestión de la Compañía de Tranvías finaliza en 2024 y la actual concesionaria, que mantiene un pleito judicial con el Concello por la rebaja del billete del bus, prevé presentarse al próximo concurso, según manifestó ayer su director, Ignacio Prada: “Nuestra vocación es seguir trabajando en A Coruña”. El Concello, a través del edil de Mobilidade, Francisco Díaz Gallego, estudia aún una posible municipalización del servicio, paso que determinará la elaboración de los pliegos del próximo contrato.

Al fomento del transporte público también contribuyen el Ayuntamiento y la Universidade da Coruña, que actualizan un convenio de 2018, por el cual, tras la Junta de Gobierno Local celebrada ayer, se establece una tarifa universitaria universal que beneficiará a unos 12.000 estudiantes, frente a los 1.500 que tenían becas de transporte en la actualidad. El coste de los viajes se reduce a 21 céntimos en las líneas que conectan con los campus de Elviña y A Zapateira: la UCD, la 24 y la 2A, así como en todas las que conectan con estas para facilitar los transbordos. Para activar esta tarifa, los universitarios deben tener tarjeta Millennium y acudir a un cajero para señalar su perfil de estudiantes, trámite que próximamente también permitirá realizar una aplicación.



La aplicación para pagar con el móvil, “inminente”

La puesta en marcha de la aplicación para poder pagar el bus con el móvil es “inminente”, según adelantó ayer el concejal de Movilidad, Francisco Dinís Díaz. El sistema funciona en su versión de pruebas desde hace años, aunque cobra comisión si la recarga no se hace desde una cuenta de Abanca. Sobre esta circunstancia, Prada aseguró que estaban “en conversaciones” y que se resolverá “en cuestión de días” y que pretenden que el servicio sea “tan sencillo o más” que el que existe actualmente. Prada presentó la nueva web de la empresa, que incluye un mapa interactivo para que los usuarios puedan calcular sus rutas, coincidiendo con la celebración de la Semana de la Movilidad. Anunció las tres nuevas certificaciones en la gestión de la empresa, otorgadas por Aenor.

Los universitarios que en estos días iniciales del curso utilizan las líneas que conducen a los campus tienen que acostumbrarse, sobre todo en las horas punta de entrada y salida, a que los buses estén llenos de usuarios; algunos incluso no se detienen en las paradas porque no cabe más gente. La alcaldesa, Inés Rey, comentó ayer que el Concello y la concesionaria “estudiarán si es necesario poner en marcha un refuerzo” del servicio en un momento en el que ya no se producen accesos escalonados a las instalaciones. El rector, Julio Abalde, apeló a la tranquilidad y a la búsqueda de soluciones. Pero el director de Tranvías evitó aludir al refuerzo del servicio. “Los primeros días siempre hay preocupación y problemas; después vamos ajustando según la demanda y ahora más o menos las quejas están solventadas”, explicó Prada.

Una media de algo más de 1.500 alumnos de la UDC usaron la tarjeta Millennium en los últimos cuatro años, según datos de la institución. El Concello cifra en 157.000 los viajes de la línea universitaria en 2021, la mitad de los que hubo en 2019.