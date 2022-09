¿Qué hacer cuando día tras día aparecen colchones, cajas y otros residuos pegados a la pared de tu comercio, ya que al lado están los contenedores de basura? En esta situación se vio un local del centro de la ciudad, que durante varios días no paró de llamar a la Policía Local para dar el aviso con el objetivo de que se retirasen estos residuos. Pese a su insistencia, no tuvo éxito. ¿Entonces qué se puede hacer? Recurrir a colocar un cartel. Así lo hizo. “Esta fachada es un escaparate, no un depósito de muebles. Hagan el favor de llamar al Ayuntamiento para recogerlo, porque ya está bien, todas las semanas tengo un mueble aquí apoyado”, se leía. Después de colocar esta hoja de papel, la basura fue recogida.