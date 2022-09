El cambio de plazas en paralelo por batería suma 16 calles y permite ganar 123 aparcamientos

Los datos, solicitados al Concello por este diario, reflejan que antes de las sustituciones de las plazas en paralelo por las plazas en batería —tanto libres como de rotación (ORA) o de residentes— había en estas 16 calles un total de 702 espacios de estacionamiento; ahora, con las modificaciones realizadas, la cifra sube a 825.

Además de Rey Abdullah y la plaza de A Palloza, las otras calles de la ciudad afectadas por la reordenación de los aparcamientos en superficie son: Fernando Macías, Alfredo Vicenti, Médico Rodríguez, plaza de Pontevedra, Pla y Cancela, Alcalde Lens, Gramela, Perpetuo Socorro, avenida de Oza, avenida de Concordia, Merced, Castro Chané, avenida de Os Mallos y Santa Teresa. Solo en Gramela y en la avenida de Oza se han perdido nueve y una plazas respectivamente; en Pla y Cancela se mantiene el mismo número, 78; y en las otras trece calles se han ganado aparcamientos, en algún caso pocos (tres, siete u ocho, por ejemplo), pero también hasta 14 o 25, como ocurre en la avenida de Os Mallos y en la calle Merced.

La reordenación ha supuesto además la incorporación en estas 16 calles de al menos 28 plazas reservadas para motocicletas y ciclomotores, una zona para la carga y descarga y hasta 16 estacionamientos para coches con conductores con movilidad reducida, según los datos municipales.

Esta medida adoptada por el Gobierno local ha provocado críticas en algunos sectores del ámbito de la circulación, como los conductores del bus urbano, los taxistas y las empresas de reparto de paquetes. A estos se ha sumado el grupo municipal del PP, cuyo portavoz, Miguel Lorenzo, no tardó más que un día esta semana en acudir a la plaza de A Palloza para acusar al Ejecutivo de implantar este cambio en los aparcamientos sin consultarlos previamente con los vecinos. La alcaldesa, Inés Rey, defendió poco después en una emisora de radio que las modificaciones están “estudiadas por los técnicos” de Mobilidade y “habladas con los vecinos”. “Se analiza cuántas plazas se necesitan midiendo los espacios y comprobando que hay superficie suficiente para que pasen los coches y los vehículos de emergencia, y a continuación se interviene en cada calle”, explicó Rey.

La implantación de plazas en batería ha supuesto que calles con dos carriles de circulación ahora tengan uno (avenida de Os Mallos, Santa Teresa, Alfredo Vicenti, Rey Abdullah, entre ellas), lo que reduce el espacio para los vehículos e impide la mala costumbre de aparcar en doble fila. Por contra, esa misma limitación de superficie puede entrañar algún problema con el paso de los autobuses urbanos, camionetas de reparto, ambulancias y otros vehículos grandes.

Esta intervención municipal en los aparcamientos entraña un conflicto interpretativo, como la propia alcaldesa admite. “Por un lado se nos demandan más plazas para aparcar y cuando las ganamos se critica la forma”, dice Rey, que defiende el calmado del tráfico y la eliminación de la doble fila.

Buses, taxis y furgonetas de reparto admiten dificultades





Sectores que circulan a diario por las calles de la ciudad cuestionan la reordenación de aparcamientos y la disposición de plazas en batería porque les dificulta el servicio. “La avenida de Os Mallos es un problema gravísimo. En los mapas se da por hecho que todos los coches están bien aparcados y que todos los conductores cumplen con la norma, pero en el momento en que uno aparca un poco fuera de la plaza, el autobús tiene muchos problemas para pasar. Y no ha empezado el invierno, en el que hay menos luz y más lluvia, que dificultará más el paso”, advierte Alberto Couselo, presidente del comité de empresas de la Compañía de Tranvías. Prevé tener en breve una reunión con el edil de Mobilidade, Francisco Díaz. “Nos crea problemas al parar a dejar o recoger clientes y tenemos que quedarnos en el medio obstruyendo el carril, cuando a veces hay coches mal encajados. En Fernando Macías, Alfredo Vicenti o Médico Rodríguez antes podíamos parar un minuto esperando para atender a personas mayores, pero ahora es complicado esperar”, explica Manuel Quindimil, presidente de Fegataxi. La queja se extiende al sector del reparto, como apunta Javier Rico, presidente de la Asociación de Transporte de Carga Fraccionada: “Están intentando que hoy sea imposible hacer reparto. No hay carga y descarga libres: si antes había dos carriles, parabas un segundo, entregabas y arrancabas; ahora no puedes porque cortas el carril, solo entorpeces más dando vueltas. No son conscientes de la cantidad de furgonetas que entran a la ciudad a repartir. Iba a haber una reunión de movilidad, pero a nuestra asociación ni se le preveía llamar. Ahora sí nos dicen que nos van a llamar”.