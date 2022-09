🔹Hoxe, o nordés trae chuvascos débiles e ocasionais ao terzo norte, remitindo co avance do día

🔹Luns, máis nubes ao norte. Chega unha fronte ao final da xornada

🔹Martes e mércores, fluxo do noroeste,🌦️ máis frecuentes ao norte



Temperaturas, sen cambios, baixas para á época. pic.twitter.com/IAMiri4uNM