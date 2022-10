La celebración de la maratón Coruña 42 afectará al tráfico desde primera hora (las 05.00 horas) de este domingo hasta pasadas las 13.30 horas. La carrera afectará también al normal funcionamiento de todas las líneas de bus y también a los taxis, que no podrán desempeñar su actividad con normalidad.

El Concello insta a evitar el uso del vehículo particular entre las 07.30 horas y las 13.30 horas, aunque, en caso de necesidad, propone acceder a Monte Alto y Ciudad Vieja desde Alfonso Molina, por Linares Rivas y avenida do Porto, para acceder al túnel de María Pita y llegar a Orillamar por As Atochas.

Si es necesario salir de estos barrios, la ruta recomendada es por la calle de la Torre, por la plaza de España, el túnel de María Pita y otra vez hacia Alfonso Molina. Para acceder al Ensanche y Pescadería se recomienda ir por Federico Tapia, avenida de Fisterra y Juan Flórez. Para salir se puede ir desde plaza de Ourense.

Los residentes en San Andrés tendrán que acceder al Orzán para poder salir y seguir las indicaciones de los agentes y seguir el itinerario habilitado.