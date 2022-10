Octubre llega cargado de conciertos, citas culturales y competiciones deportivas gracias a la agenda Km C. de Estrella Galicia, una iniciativa para dinamizar la ciudad de A Coruña que lleva meses animando a los coruñeses con un sinfín de eventos.

La programación arranca este sábado, 8 de octubre, con el cierto de Eladio y Uka en La Tita Rivera de O Portiño a partir de las 19.30 horas. Días más tarde, el escenario escogido será la sala Garufa, con las actuaciones de Néstor Pardo (14 de octubre a las 22.00 horas) y Club del Río (27 de octubre a las 21.00 horas).

Eladio y Uka y Néstor Pardo son los encargados de abrir la programación de conciertos de este mes

El Garufa ya fue uno de los puntos de encuentro de los aficionados a la música durante el mes de septiembre, cuando Km C. contó con Rockers Go to Hell & Lou Reyes o Purple Rei, entre otros.

El plato fuerte llega a partir del día 19, cuando arranca el festival Noites do Porto. El escenario principal se ubicará en el Muelle de la Batería, donde actuarán Morgan (20 de octubre), Gloosito y Fernando Costa (21 de octubre), Tiago Iorc y Jorge Drexler (21 de octubre) y James Rhodes (22 de octubre).The Gulps y M. Ward abrirán y cerrarán el festival, respectivamente, en el Garufa.

Compras y arte

Durante este mes, Estrella Galicia participará en el Mercado das Nubes, en San Agustín. Del 7 al 9 de octubre, las personas interesadas podrán disfrutar de tres jornadas de compras y gastronomía.

San Agustín será el escenario del Mercado das Nubes y el Festival Intersección reabrirá el cine París

A Coruña también acogerá el Festival Intersección, de arte audiovisual contemporáneo, que se celebrará en el edificio del antiguo cine París del 18 al 23 de octubre.

Todo ello estará acompañado, como siempre, de mucho deporte. Estrella Galicia animará al Liceo, Deportivo, Deportivo Abanca, Leyma Básquet Coruña y CRAT en sus respectivos partidos.