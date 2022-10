Rueda y Rey cierran su primera cita con acuerdo para albergue y OSG y sin avances en los muelles

El nuevo presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, y la alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, tuvieron este martes por la tarde su primera reunión desde la asunción del primero del máximo puesto del Gobierno gallego. Sus respectivos gabinetes llevaban “semanas” preparando el cara a cara, según la regidora, y se llegaron a acuerdos para construir un nuevo albergue de peregrinos tras derribar un edificio en la finca de la Comandancia de Obras, para que la Xunta cumpla el acuerdo de 2004 de financiar la Sinfónica con tres millones de euros anuales pasado el Xacobeo, y para dar aún el primer paso en la reforma del mercado Santa Lucía, que incluirá un centro de salud. Pero, según indicó la Rey tras el encuentro, no hay “nada que anunciar” sobre el futuro de los muelles interiores, el principal proyecto paralizado entre Xunta y Concello, tras el desbloqueo de la reforma del Chuac y la puesta en marcha de la nueva intermodal.

Sin avances para Batería y Calvo Sotelo

En septiembre de 2021 la Autoridad Portuaria, Puertos, el Ayuntamiento y Xunta plantearon un convenio por el que el Concello adquiriría un 75% de estos dos muelles, desafectados y sin uso portuario. El Gobierno gallego compraría el 20% y la Autoridad Portuaria se quedaría con el resto. Se llegó a redactar un convenio, pero el Concello rehusó firmarlo: pedía al Gobierno gallego que aportase más porcentaje que el 20% en la fase de obras.

A mayores, el Gobierno local tendría problemas para que los grupos de izquierda respaldasen este acuerdo: en particular sería casi imposible tener el visto bueno su principal socio hasta ahora, Marea, que apuesta por la cesión gratuita de los espacios a la ciudad y el perdón de la deuda del Estado que pesa sobre la Autoridad Portuaria por la construcción del puerto exterior. Optó por no incluir la compra en los prepuestos de este año. Aunque ayer Inés Rey señaló que Rueda y ella habían “hablado” del tema, no lo incluyó en la lista de aquellos en los que las dos administraciones han “avanzado”.

Orquesta Sinfónica

En 2004, en un convenio entre administraciones, la Xunta se comprometió a aportar tres millones anuales al Consorcio para la Promoción de la Música, que gestiona la orquesta. Pero dejó de cumplir este objetivo en 2011. La Xunta elevó la aportación durante el Xacobeo 2021-2022 de a 3,5 millones de manera extraordinaria y el Consorcio para la Promoción de la Música no había confirmado si se mantendría en los siguientes años.

Ayer Rueda se comprometió a incluir una partida de tres millones en el próximo presupuesto de la Xunta, y confió en que seguirá en este nivel “en los próximos años”. Según afirmó, la orquesta, aunque resida en A Coruña, “sirve a toda Galicia”

Derribo de un edificio de “valor histórico” y nuevo albergue

Rey acordó convertir una antigua residencia de oficiales de Sanidad comprendida en el recinto de la antigua Comandancia de Obras, en un albergue durante la primera reunión institucional que tuvo en 2019 como alcaldesa con el entonces presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo. Pero las discrepancias sobre la obra, motivadas por el mal estado del inmueble, han provocado que no pudiera utilizarse durante este Xacobeo. Ayer Rey acordó con el nuevo líder del Gobierno gallego firmar próximamente un nuevo convenio. El Concello le cederá el edificio a la Xunta y esta lo derribará, de manera total o casi total, para construir uno nuevo. De acuerdo con Rueda, se espera que la obra empiece “a principios de 2023” y que la gestión sea conjunta.

Entre los motivos del retraso se encuentra que la Xunta, que debía financiar la reforma, calculó que esta implicaría una inversión específica superior a la consignada para el presupuesto de este año, de 1,5 millones de euros. Abrió la puerta a la cofinanciación municipal, aunque fuentes del Gobierno local señalan que esto no se realizará.

El Concello apostaba en 2021 por una intervención que mantuviese “en lo posible” las fachadas del edificio, para respetar su “valor histórico y calidad arquitectónica”. Pero, según señaló ayer la alcaldesa, los técnicos aconsejan el derribo. Fuentes municipales indican que quizás se puedan mantener algunos elementos de la estructura, pero no es seguro.

Primeros pasos del mercado de Santa Lucía

En octubre del año pasado el Concello y la Xunta firmaron un convenio para la reforma del mercado de Santa Lucía, que pasaría a albergar, junto al espacio para los placeros, un centro cívico y un centro de salud. La obra ya se había anunciado durante el mandato municipal del PP, y los últimos puestos se cerraron en 2021.

En enero de este año las dos administraciones acordaron realizar un concurso de ideas para la reforma, sin novedades hasta ahora. Ayer, la alcaldesa afirmó que se sacará “en la primera semana de noviembre” y que al proyecto se le dará la “máxima prioridad”. Rueda expresó su compromiso de aportar la parte que corresponda de esa remodelación y señaló que era necesario tener la “certeza” de que saldría el concurso de ideas para reservar partidas para la obra en el presupuesto de 2023 (este año ya se incluyó un millón para la obra).

Pero los máximos cargos del Gobierno gallego y del Concello dejaron la obra en sí misma sin fecha. En el mejor de los casos, ahora habrá que sacar el concurso de ideas, resolverlo, sacar un nuevo concurso para el proyecto, y un tercero para asignar la obra cuando este finalice.

Ocho millones para inversiones en escuelas

Rueda prometió una inversión conjunta de ocho millones de euros para la reforma y mejora de centros escolares del municipio, pero esta cifra cuenta, además de trabajos previstos, otros que ya se están ejecutando y tramitando. La alcaldesa y el presidente de la Xunta tampoco aclararon, ante una pregunta de este diario, cuántos centros escolares se beneficiarán de estas inversiones. Rey, indicó que el Gobierno local también ha destinado 2,9 millones a obras en colegios.

Mejoras en centros deportivos

Rueda también prometió a Rey que los centros deportivos de titularidad autonómica de Elviña, A Sardiñeira y Agra recibirán cinco millones en inversiones, de los que la mitad serán con “carácter urgente”. Sin embargo, estos fondos, ya anunciados, no saldrán de la Xunta: los abonarán las nuevas adjudicatarias de la concesión como parte de su contrato.

Accesos del Chuac

El Gobierno local firmó con la Xunta de Galicia un convenio para la reforma del complejo hospitalario que el pleno municipal ratificó ya en enero de 2021. Ayer, los dos mandatarios se comprometieron a cumplir su ejecución en una “prioridad”, y trabajar en los accesos y las expropiaciones necesarias para la obras, si bien no se presentaron acuerdos concretos.

Buses con la comarca

La alcaldesa llevó a la reunión una propuesta para “rediseñar” el mapa de líneas de bus interurbanas, aumentar las frecuencias en las horas punta y añadir buses lanzadera para “optimizar” el transporte público que enlaza la ciudad con el área metropolitana. Rueda “acogió” esta propuesta, pero no se avanzaron reformas.

Año Picasso

El Gobierno gallego organizará el próximo mes de marzo en el Museo de Bellas Artes la muestra Picasso, branco no recordo azul por la conmemoración de los 50 años de muerte del pintor. El Ayuntamiento, que no presentó un proyecto propio para la celebración, ofreció este mes contribuir con 150.000 euros, pero el Gobierno gallego respondió que el presupuesto estaba cerrado y ofreció que destinase el dinero a divulgar al artista en los centros escolares. Ayer se acordó programar actividades conjuntas, sin especificar cuáles.