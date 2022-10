Los Presupuestos Generales del Estado 2023: las inversiones para A Coruña

Con la intermodal, el tren a Langosteira y el dragado de la ría en marcha, las infraestructuras para el tráfico rodado en A Coruña y su comarca son las novedades más relevantes de los Presupuestos Generales del Estado de 2023, los últimos antes de las elecciones estatales y municipales, con desigual suerte en las partidas asignadas. El Gobierno activa la ampliación de Alfonso Molina, que entra con un millón de euros pero que alarga el grueso de la inversión a 2025 y 2026. Otras dos actuaciones esperadas, la cuarta ronda, la ampliación de A Pasaxe y el Vial 18, cuentan con 500.000 euros debido a que aún carecen de proyecto redactado, mientras que la variante ferroviaria de Betanzos únicamente tiene prevista una inversión de 28.460 euros.

El documento contiene las partidas necesarias para obras que ya han sido adjudicadas o están a punto de serlo, como la conexión ferroviaria del puerto exterior, presupuestada en 148 millones; la reforma de la estación de San Cristóbal, cuyo coste será de 80,6 millones; así como la regeneración de la ría de O Burgo, ya en ejecución y con un presupuesto de casi 36 millones. A continuación se detallan los fondos destinados a los proyectos más destacados, así como el estado en el que se encuentra su tramitación.

Alfonso Molina

El Ministerio de Transportes no incluyó partidas para los próximos años en la programación de esta obra que presentó para 2022, en el que solo consignó 100.000 euros. Ahora prevé que el coste total de la ampliación sea de 16 millones, de los que destina uno para 2023, aunque la única fase de este proyecto que está ya en marcha, la pasarela de Pedralonga, supondrá una inversión de 1,2 millones. Para 2024 está previsto otro millón y hay que esperar a 2025 para que se reserve una partida más grande, de tres millones. El último año para el que los Presupuestos del Estado incluyen previsiones, 2026, cuenta con una partida de 11 millones que implicaría que casi todas las obras se realizarían en ese ejercicio. El pasado mes de julio, el Ministerio de Transportes informó a este periódico que el proyecto de la ampliación, iniciado en 2018, aún estaba en fase de redacción. Esta iniciativa ha aparecido en las cuentas del Estado con partidas simbólicas desde 2012 y la calzada sigue sin ampliarse.

Puente de A Pasaxe

La estimación del coste de la ampliación de este viaducto es de 24,5 millones, pero el Gobierno solo destina 500.000 euros en 2023 —para este año solo reservó 100.000— aunque puede ampararse en que todavía no se concluyó el proyecto de ejecución, que comenzó en 2020, tras haberse aprobado en marzo de ese año la Declaración de Impacto Ambiental. Pero una vez que se termine ese documento, tendrá que ser sometido a información pública y habrá que efectuar las expropiaciones, a lo que se suma que Transportes optó por no poner en marcha esta obra hasta que concluyese la del cruce de Sol y Mar, que causa importantes problemas de tráfico en los accesos a la ciudad y que no estará terminada al menos hasta mediados del próximo año.

Cuarta ronda

La carretera que técnicamente se conoce como Prolongación del acceso al Puerto Exterior tenía consignados para este año 100.000 euros y para el próximo figuran ahora 500.000, pero ninguna cantidad más en los siguientes. Tras la desestimación del recurso judicial del Concello de Arteixo contra su construcción, Transportes anunció a finales de 2021 que licitaría la redacción del proyecto, aunque cuando falta poco para que se cumpla un año todavía no lo ha hecho. Las obras aún tardarán en llegar, ya que cuando se disponga del documento se abrirá un proceso de información pública, se licitará la ejecución de los trabajos y se realizarán las expropiaciones.

Vial 18

La conexión de la tercera ronda con la AP-9 es otra actuación que lleva años sin concretarse en los presupuestos. De los 100.000 euros que aparecían para este año se salta a los 500.000 previstos para el siguiente, pero sin más aportaciones para los próximos. En 2015 se había previsto que costara casi 19 millones de euros, pero dos años después se anuló toda la tramitación al apreciarse irregularidades, por lo que tuvo que ser reiniciada y aún no ha concluido. Al igual que con la cuarta ronda, el proyecto también tendrá que ser sometido a información pública, los terrenos deberán ser expropiados y las obras licitadas, por lo que su comienzo está lejano.

Estación de San Cristóbal

La inversión prevista es de 80,6 millones y el Gobierno incluye los fondos para esta reforma en la partida Cercanías y Movilidad Urbana, dotada con 114,5 millones, por lo que financiará algún proyecto más. La reforma de la terminal está a punto de ser adjudicada y para el próximo año las cuentas destinan en esa partida 23,5 millones, de los que la mayor parte serían para esta obra. En 2024 serían 33,4, al año siguiente 40,9 y en 2026 aparecen consignados 8,5 millones.

Tren al puerto exterior

La actuación ha sido adjudicada ya por 123,6 millones, aunque en el presupuesto figura con 148,8, de los que este año se invertirían ya nueve. Para el próximo se destinan casi 37 millones, 40,4 para 2024, 52,6 para el siguiente y 9,7 en 2026. Las cuentas reservan además recursos para la red ferroviaria interna del puerto exterior, con un coste de 14 millones, de los que en 2023 estaría disponible uno y el resto se invertiría durante los dos próximos ejercicios.

Variante de Betanzos

Solo 28.460 euros figuran en el documento para la obra que permitiría reducir en siete minutos el viaje en tren de A Coruña a Ferrol. En 2019 se adjudicó la redacción del proyecto con un plazo para su elaboración de dos años y por el momento sigue sin concluirse.

Cultura

Una vez más, la restauración de las murallas de la Ciudad Vieja aparece en los presupuestos, pero de los 1,7 millones de su coste no habrá dotación relevante hasta 2025. La reforma de la sede de la Real Academia Galega, que costará 3,3 millones, recibirá el próximo año la mitad de esa cifra y el resto en 2024.

Puerto y aeropuerto

La dársena interior coruñesa recibirá seis millones para otras inversiones y la exterior 17,2. Para Alvedro se destinan pequeñas partidas, de las que la mayor es de 889.000 euros.