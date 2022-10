Escaparate para el mejor talento TIC

El personal investigador joven de España y Portugal que trabaja en proyectos de inteligencia artificial, big data, computación de altas prestaciones, servicios y redes inteligentes o ciberseguridad fueron los protagonistas de la quinta edición del Congreso XoveTIC que se organizó en el Centro de Investigación TIC de la Universidade da Coruña (Citic). Un escaparate para el talento en tecnologías de la información y la comunicación en el que destacaron cinco proyectos que resultaron premiados de un total de 50.

Premio Clúster TIC de Galicia. Pablo Fernández-Arruti, Alejandro Manuel Mosteiro, José Carlos Dafonte y Francisco Javier Nóvoa han desarrollado un sistema de auditoría de red para pequeñas y medianas empresas. Se trata de un sistema para “saber el estado de seguridad de una red en tiempo real”. Detectar así si hay vulnerabilidad o no, generar informes y fortalecer la ciberseguridad. “Las grandes empresas tienen presupuesto para contratar expertos y soluciones, pero las pequeñas y medianas, no”, explica Fernández-Arruti, que detalla que su equipo ha desarrollado un dispositivo “de bajo coste” para que pueda estar disponible para todos los bolsillos, clave ahora que muchas empresas han instaurado el teletrabajo.

Premio CPEIG. “Nos importa mucho la privacidad de datos. Queremos que el usuario sea el único que los tenga y que decida con quién compartirlos”, anuncia Pablo Santos, que junto a Martiño Rivera y José M. Vázquez ha desarrollado un prototipo de análisis de la identidad digital. El funcionamiento en sencillo. “Es un sistema en el que el usuario registra toda su información personal —correo electrónico, dirección, teléfono o DNI— y después lo utiliza para compartir datos con otros servicios”. Por ejemplo, se registra en una página web de una tienda de ordenadores y da acceso a toda esa información. “Pero la tienda no la almacena, solo la consulta”, aporta. La ventaja es doble, que “las páginas web no almacenen datos y que el usuario no tenga que introducir siempre sus datos en cada página”. Cuestión de seguridad y comodidad.

Premio ITG. Smart bracelet for anxiety es el título de este proyecto galardonado. Desarrollado por Noelia Navarro, Clara Lebrato, Alberto Jesús Molina, Manuel Merino, Sergio Lafuente y Juan Antonio Castro, el trabajo “aborda la detección de la ansiedad”. Es un dispositivo de bajo coste y no invasivo que permite capturar señales fisiológicas para detectar ansiedad. De este modo, proporciona una estimación de presión sanguínea y frecuencia respiratoria. “El monitoreo de la salud ayuda a las personas a controlar su salud, mejorar su calidad de vida y prevenir ataques de ansiedad”, detallan.

Premio Cátedra Aldaba WIB, NTT Data en Diversidad y Tecnología, Cicas y R en Ciberseguridad. Dos grupos de investigación de la Universidade da Coruña, NEUROcom y CGTEC, desarrollaron de forma conjunta una aplicación que produce un test en papel que estudia la dificultad de ciertos niños para localizarse en el espacio. “Hay estudios que indican que los niños prematuros tienen dificultades para ubicarse porque no localizan objetos en la periferia”, informa Irene González. Un estudio ha revelado que utilizar este test en un soporte digital “tiene ventajas porque hay niños que no saben agarrar un lápiz y sí pueden tocar con el dedo en la pantalla”. Además, el grupo ha añadido nuevas funcionalidades como colores y distractores. En la siguiente fase del proyecto se realizará un estudio más amplio para ver los resultados clínicos.

Premio Fundación Citic de Galicia. Manuel Lagos, José Antonio Becerra y Thais Pousada han ideado un robot asistente para la rehabilitación de la marcha en personas con diversidad funcional. “Sirve de apoyo a fisioterapeutas y terapeutas ocupacionales”, expone Lagos, quien desvela que el robot “sirve de guía para el usuario y también de motivación”. La idea es seguir mejorando el proyecto e introducir altavoz y música “para hacerlo mas interactivo”.