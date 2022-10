La oposición exige enmendar las cuentas del Estado y el PSOE insta a la Xunta a “tomar nota”

La difusión del proyecto presupuestario del Estado para 2023 escribió en A Coruña el guion habitual: satisfacción en el grupo de la Corporación con el mismo color que el Gobierno central; decepción y reclamación de enmiendas en el resto de formaciones. Las inversiones anunciadas, aunque sean aún menores para obras de gran volumen que reservan mayores gastos para más adelante, satisfacen a los socialistas, pero defraudan a la oposición local, que demanda mejoras o compara con el tiempo en que el Ejecutivo estatal era distinto.

“Los presupuestos reflejan el compromiso inversor del Estado con esta ciudad, compromiso que queremos ampliar con más inversiones que estamos seguros llegarán a esta ciudad a lo largo de este y del próximo año”, valora el Gobierno municipal. El Ejecutivo de Inés Rey espera este mismo mes la llegada a la ciudad de la ministra de Transportes, Raquel Sánchez, quien podría anunciar nuevas inversiones o concretar algunas que figuran en los presupuestos.

“Se pone en marcha [la reforma de] Alfonso Molina y arranca el proyecto de la cuarta ronda y el Vial 18, tal y como hemos solicitado. Y se materializan la intermodal y el tren a Langosteira. Esperamos que la Xunta tome note y refleje un necesario aumento en la ciudad en sus cuentas de 2023, después de haberlas reducido en los últimos años”, añade el Gobierno local, con críticas a la inversión autonómica en A Coruña.

Del lado contrario, apoyado en la comparativa, el PP insta a los socialistas a enmendar las cuentas del Estado, que considera escasas para la ciudad. “Respecto a inversiones en carreteras, para el Vial 18, la ampliación de A Pasaxe, la remodelación de Alfonso Molina y la cuarta ronda se incluyen 18 millones de euros, muy lejos de los 60 millones presupuestados por el anterior gobierno del Partido Popular en 2018, un 70% menos”, apuntan el grupo.

Los populares creen que para Alfonso Molina “se maquilla el presupuesto con 16 millones, pero solo uno para el próximo ejercicio, dejando 11 millones para el año 2026”. Lamentan que no haya mejoras en la línea ferroviaria A Coruña-Ferrol y que el aeropuerto no atraiga partidas para remodelar la terminal y atribuyen el mérito de la inversión en el tren al puerto exterior, íntegramente con fondos Next Generation, al anterior presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, actual líder nacional.

Marea Atlántica también demanda enmiendas presupuestarias para que el gasto en la ciudad mejore en la tramitación parlamentaria. “En un primer análisis, queda claro que no está previsto el fin de ninguna infraestructura crítica antes de 2026, ni siquiera la estación intermodal”, destaca el grupo. “Se repiten una y otra vez los mismos proyectos, sea con dotaciones simbólicas, sea con fondos para trabajos previos que un año aparecen y al siguiente se repiten u omiten”, añade la portavoz, María García, que reclama la celebración de un pleno extraordinario para que la Corporación debata sobre las cuentas estatales.

El grupo del BNG advierte mayores inversiones por el hecho de que “hay proyectos pendientes”, pero enfatiza más las “ausencias clamorosas”, que el portavoz nacionalista, Francisco Jorquera señala en “que continúa sin perdonarse la deuda que pesa sobre el puerto de A Coruña, una clara discriminación sobre el trato otorgado a Valencia, cuyo débito sí fue asumido en los presupuestos del Estado. Jorquera apunta también la “infradotación escandalosa” de la línea ferroviaria A Coruña-Ferrol. “Se pierde una nueva oportunidad de modernizar ese trayecto y de adecuarlo al mismo tiempo para servicios de proximidad”, remarca.