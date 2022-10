Definición: s. m. Substancia que se utiliza para combater unha peste.

Palabras e expresións relacionadas: Insecticida: que serve para matar os insectos. Herbicida: produto, xeralmente químico, que se utiliza para impedir que as herbas prexudiciais nazan ou medren. Tóxico/a: que ten propiedades semellantes ás dun veleno. Fitosanitario: substancia(s) destinada(s) a combater calquera doenza ou praga para a agricultura. Estas definicións, agás a última, aparecen no dicionario da RAG.

Cal é a súa importancia no ámbito do naturalismo?: Os produtos químicos coñecidos como pesticidas inclúen dous grandes grupos: os insecticidas e os herbicidas. Os insecticidas veñen sendo empregados desde hai décadas para combater pragas de insectos tanto a nivel doméstico como en cultivos. As críticas dos naturalistas ao abuso destes compoñentes data de antigo: a pasada semana cumpríronse 50 anos da publicación do libro Silent Spring (Primavera Silenciosa), da bióloga mariña e ecóloga estadounidense Rachel Carson (1907-1964), no que criticaba o uso xeralizado de insecticidas tóxicos coas aves e con outros vertebrados, sobre todo o dicloro difenil tricloroetano (DDT). Máis recentemente, os grupos ecoloxistas puxeron o foco nos efectos individuais ou en combinación (sinérxicos) de insecticidas como Flufenoxurón, que en doses recomendadas afecta ás abellas melíferas e a todo tipo de vertebrados, incluídos os humanos. A polémica estalou en 2012-2013, pola intención da administración de fumigar gran parte da metade oeste de Galicia para combater o Gonipterus ou gorgullo do eucalipto. Tras parar esa aplicación masiva, en 2014-2015 outra ameaza se cerniu cun composto nocivo, irritante, bioacumulativo e altamente tóxico para a vida acuática e tamén para as abellas: o Tau-fluvalinato. Este composto, en doses altas, afecta á reprodución dos vertebrados.

Por que está en auxe esta palabra?: Actualmente os insecticidas neuroactivos do grupo dos neonicotinoides están limitados (aínda que non prohibidos) na Unión Europea. Aínda que en doses recomendadas non afecta a vertebrados, atribúenselle efectos letais en abellas en doses altas. Mesmo se apunta a que poden estar detrás do declive global de insectos (ver entrada Insectageddon neste Ecodicionario), en combinación cos efectos colaterais doutro grupo dos pesticidas: os herbicidas. Estes son compostos químicos destinados a interferir no crecemento das plantas, ocasionando a súa posterior morte. Tradicionalmente clasifícanse en “selectivos” (se eliminan á “mala herba” e non danan ao resto do cultivo) e “non selectivos” (se matan a todas as plantas). Actualmente se usa a clasificación por principio activo ou a suxerida por asociacións ambientalistas: naturais e ecolóxicos (o ácido acético —vinagre—), sintéticos e ecolóxicos (ácido pelargónico —extracto do xeranio—) e sintéticos e non ecolóxicos (cloro-s-triazizas, Clethodim, Sethoxydim e Metam Sodium). Estes últimos a miúdo producen residuos potencialmente tóxicos no ambiente (sulfóxidos e sulfonas). A moitos pesticidas (sexan insecticidas ou herbicidas) se lles atribúen diferentes efectos nocivos sobre os seres humanos, variables dependendo da clase de composto, dose e tempo e modo de exposición. Entre as doenzas listadas están diferentes tipos de cancro, enfermidades neurodexenerativas, disrupcións endócrinas e lesións no aparato respiratorio. Existen leis que limitan o uso destes pesticidas (por exemplo, a Directiva 2009/128/CE, convertida no RD 1311/2012), e mesmo que definen zonas nas que se deberá minimizar ou prohibir o uso de produtos fitosanitarios (incluíndo os herbicidas), a efectos de garantir unha calidade boa das augas e a conservación dos seres vivos (Directiva Marco de Augas -2000/60/CE, Directiva Aves -2009/147/CE e Directiva Hábitats -92/43/CEE).