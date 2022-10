“Ahora ‘The Hole’ consigue transgredir no tanto con el desnudo físico como con el emocional”

¿Cómo surgió su entrada como maestro de ceremonias? ¿De la mano de su excompañero Paco León?

No, porque yo entré cuando ya empezó a girar The Hole 2, en ese ya no estaba Paco. A mí me gustaba mucho The Hole cuando lo vi, el original, pero ya entré en el 2, estuve girando dos años. Luego estrené The Hole 0 en mi tierra, Málaga, y ya decidí marcharme y no volver nunca más [ríe].

¿Por qué?

Porque es agotador. Cansa muchísimo y tienes que estar muy en forma: la voz, el cuerpo, todo. Es un desgaste muy importante y dije que no volvía, que ya se acabó, que ya no tenía edad. Pero, de la misma forma, The Hole es adictivo. Lo que se genera en los espectáculos con el público es lo más parecido a un concierto de rock and roll, pura vibración, mucha energía. El público estalla con sus emociones a flor de piel. Cuando pasa un tiempo lo echas de menos. Entonces, fue mi caso, como el de Vinila Von Bismark, que también se fue y volvió. Nos pasa a todos, nos aireamos pero luego volvemos a necesitar la adrenalina de The Hole. Supongo que será parecido a un piloto de Fórmula 1 o de Moto GP.

Es lo que le falta, un grupo de rock: canta, colecciona vinilos...

Me encantaría. Sigo con la guitarra, me está costando un poco...

¿Estudia guitarra?

Sí, llevo años dando clases de guitarra y ahí sigo. Por eso mi admiración por los músicos.

¿Qué maestro de ceremonias se verá en A Coruña? ¿Parecido al que ya fue o viene distinto?

El maestro de ceremonias es diferente, lo que pasa es que es una continuación, un personaje que se mantiene. En The Hole 1, el maestro de ceremonias presentaba en sociedad a su amor, una rata. Y justamente el tema era “ama a quien quieras y no juzguemos el amor de nadie”. Te puedes enamorar de una rata y ser feliz. En The Hole 2 se casaban, es cuando se hablaba de que hay que pasar por la oscuridad para encontrar la luz, vivir tormentas para tener resplandores. En The Hole 0 se hablaba del origen, cómo el maestro de ceremonias conoce a la rata. Y en éste, The Hole X, se celebran los diez años de relación. Ya se habla de la cotidianidad de las relaciones y, además, habiendo vivido una pandemia con confinamiento incluido, intentamos dar comedia a esa época tan desagradable para empezar a quitar el estigma, airearnos un poco de la desgracia y comenzar a zarandearnos para recuperar las libertades que se nos han quitado a partir de la pandemia.

¿Cuáles?

Hay mucha libertad que se ha perdido porque el miedo es la mejor arma para coartar la libertad, para poner fronteras, para delimitar movimientos. Todo esto que se hizo en su día buscando un bien común, protección, hoy en día todavía se sigue utilizando para controlar a las sociedades. The Hole viene para decir: “se acabó, volvamos a ser libres, a vivir en comunidad”. Cada día intentan que vivamos más en soledad a través de redes sociales, comprar online... y un poco The Hole viene a decir que vivamos la calle, el abrazo, apoyar nuestros vecinos, etc. No se habla tan específicamente.

Ya, ya.

Todo está basado en el humor y la comedia y la diversión. Dejemos de planificar la vida y empecemos a vivirla. Al final, The Hole es una exaltación del amor continuamente. Los lemas que se repiten son tan simples como “sé feliz, ama y deja amar...”. Mensajes fáciles pero que tenemos que repetirnos continuamente.

En el espectáculo hay interacción con el público. ¿Cómo suele reaccionar la gente?

El público responde muy bien porque empatiza rápidamente con todo el elenco. Hay mucha gente que dice: “No quiero ir, no sea que me saquen”. Jamás sacamos o jamás jugamos con alguien al que no le apetece jugar. Tú vas a disfrutar. Sí que a lo mejor te pinchamos un poco, te tiramos un poco del brazo, pero en cuanto dices que no, paramos para que sigas disfrutando. Pero muchísima gente necesita ese empujón para liberarse un poco, necesita que se la agarre del brazo y se tire de él y ella para jugar. Y cuando suben con nosotros al escenario, donde los cuidamos y mimamos, se lo pasan de escándalo. Se llevan un recuerdo a casa que no olvidan nunca.

Han sido maestros de ceremonias de The Hole Alex O’Doherty, Quequé o la Terremoto de Alcorcón. ¿Qué tiene que tener un maestro de ceremonias de The Hole?

Cada uno ofrecemos nuestro propio universo. Yo, lo que intento ofrecer al público es, lo primero, un compromiso porque, más allá de la comedia y más allá de la diversión, hay una serie de mensajes que para mí es vital que lleguen al público. La magia de The Hole es que transitas por tantas emociones... por la comedia, la risa, el miedo, porque ves números circenses donde se están jugando la vida; la excitación, porque hay números muy eróticos... Y finalmente, cuando estás vulnerable con todo lo que te hemos hecho vivir, el show acaba con un monólogo final que para mí es la clave, donde quiero que el público entienda que la vida son dos días, que no controlamos la vida como creemos que la controlamos. Que lo mismo viene una pandemia o una guerra mundial o lo que venga; dejemos de dejar para mañana lo que podemos disfrutar hoy. Que seamos felices, que no tenemos la culpa de nada por mucho que intenten culparnos de todo. Yo quiero que la gente se vaya muy feliz, muy motivada y con muchas ganas de vivir la vida que tienen por delante.

¿Y cómo hace llegar eso al público cuando tiene un día malo?

También me lo repito a mí mismo en cada función. No hay nada como la empatía. Yo peleo por cumplir mis sueños como el público, planifico como el público.... Le digo al público y a mí mismo: Deja de posponer, deja de querer dar clases de guitarra y dejarlo para más adelante, de querer estar tiempo con tu hijo. Vive ahora con tu hijo, con tu pareja, dedícate tiempo a ti como si fuera trabajo. No vale más el trabajo que perder las amistades. Parece que vivir es secundario y debería ser lo primero. Pero es difícil porque nos obligan a vivir para trabajar, no a trabajar para vivir.

Qué terapéutico parece.

Esa es la idea.

¿En qué más proyectos trabaja?

Estoy girando con mi espectáculo de teatro también, El rock & roll ha muerto, el espectáculo de mi vida, de mis sueños. Un espectáculo que me regalé cuando cumplí 40 años y finalmente todo salió adelante y estamos girando con muy buena crítica y el público sale muy contento. Cuento la historia del rock desde los años 50 junto con mi vida como actor.

¿Cómo resumiría su vida como actor, brevemente?

Está llena de sueños conseguidos y frustraciones inalcanzables.

¿Qué frustraciones?

Pues, por ejemplo… Evidentemente, la comedia me ha acompañado toda mi vida, los personajes de comedia son los que más me han ofrecido. Pero cuando empecé a estudiar, yo quería ser un actor dramático, como Marlon Brando… entonces, de repente, es muy divertido, cuando lo cuento sobre el escenario, los personajes que yo quería encarnar y los que he encarnado finalmente [ríe]. Es terapéutico para mí y el público se parte de risa. Y todo esto aderezado con la historia del rock.

¿Cómo ve el rock en la actualidad? ¿Ha muerto?

No, está muy vivo. Los que vamos muriendo somos nosotros, que vamos envejeciendo y decimos que el rock ha muerto. Pero siempre vive porque es una expresión de las juventudes. Los jóvenes necesitan ser descarados, romper las normas establecidas, necesitan la rebeldía y no hay mejor medio para esto que la música y el rock y sentirse parte de esta comunidad maravillosa.

¿The Hole todavía transgrede y y provoca?

El objetivo es ese, seguir siendo transgresores e incómodos.

¿Y se consigue?

Sí, lo que pasa es que ha cambiado la fórmula. No lo consigue tanto con el desnudo físico, ahora lo consigue con el desnudo emocional. Se mandan mensajes que provocan que al espectador se le movilicen sentimientos profundos de querer agarrar el toro por los cuernos, de querer cumplir sus sueños, dejar de estar alienado. A ti, ver una teta o un culo no te provoca nada ya, pero sí que te pueden provocar ciertas preguntas que se lanzan: ¿Eres feliz con quien convives? ¿Estás cumpliendo tus sueños? ¿Trabajas donde quieres trabajar? ¿Te has convertido en quien querías ser? Se pretende sobre todo dar esperanza... aún estás a tiempo, siempre se está a tiempo.

¿De qué está usted todavía a tiempo? Aparte de tocar la guitarra.

Pues mira, como nunca voy a ser una estrella del rock...

¿Cómo no? ¡Está a tiempo!

Sí, ahí estoy, preparándome, con mis clases... pero mientras, intento acercar mi carrera como actor al mundo de la música, que es mi pasión. Convivo ahí en ese mundo. No tengo mucho tiempo, soy padre, pero soy feliz con cómo lo distribuyo. Me encanta ser actor y soy afortunado con la carrera que llevo.

