Alfredo Losada: “Buscamos nuevos patronos para el legado de Piñeiro Pose; lo ideal sería tener tres religiosos y tres de la sociedad civil"

Alfredo Losada es el abogado de los albaceas del testamento del filántropo Manuel Piñeiro Pose (el abad de la Colegiata y los párrocos de Santa Lucía y San Nicolás, tras la renuncia de otros), que también son patronos de la Fundación del mismo nombre. Piñeiro Pose, fallecido en 1940, legó a esta fundación dos edificios de fachada conjunta situados entre Payo Gómez, Teresa Herrera y la plaza de Pontevedra y cuyas rentas deberían dedicarse a ayudar a los enfermos del extinto Hospital Municipal. El testamento recomienda que si se enajenan, se traspasen al Concello para el mismo fin, lo que ha motivado al Gobierno local a reclamar la propiedad, en contra del criterio de los albaceas. El asunto está en el juzgado.

¿Ustedes qué interpretan?

El testamento hay que interpretarlo de forma holística en todas sus cláusulas, en su integridad. Dice que “mi voluntad es que no se venda nunca”... Si lo ponemos con el “recomiendo”, es una recomendación.

¿Qué quería Piñeiro Pose?

Él hace un legado monetario y condicional: para la alimentación de los enfermos pobres y convalecientes del Hospital Municipal de A Coruña, que tenía una organización religiosa y administrativa del Ayuntamiento de A Coruña. A ese hospital iban los enfermos que tenían el padrón de pobres municipal, que hubiesen sufrido un accidente laboral o que pudiesen sufragar su estancia, en un tiempo en que no había seguridad social. En 1986 el Ayuntamiento de A Coruña acuerda el cese de la gestión municipal de este hospital. Los ayuntamientos pierden las competencias en materia sanitaria u hospitalaria... Los patronos interpretaron que el Hospital Municipal ya no existe: vamos a dar las rentas a otras entidades coruñesas. ¿Cuál era el destinatario? Enfermos pobres y convalecientes. ¿Dónde están? En otras instituciones. El Ayuntamiento nunca podrá ejercer ninguna competencia en esa materia.

Resumiendo, no consideran que el Ayuntamiento sea el legítimo heredero del Hospital Municipal, y que pueda destinar esas rentas para los fines que considere convenientes.

Cesó la gestión municipal del hospital en 1986, y por la Ley de Bases del Régimen Local ya no hay competencia en materia sanitaria. Yo no entiendo que sea heredero. Y además no se adecua al momento en que se legó el testamento, ni a su finalidad. Si la voluntad del señor Piñeiro Pose hubiera sido otorgar un legado a favor del Concello, lo hubiera podido hacer.

El Ayuntamiento no tiene un plan de usos explícito para los edificios, pero podrían ser culturales...

No se adecua al testamento.

¿A qué instituciones están derivando las rentas?

A otras de A Coruña, principalmente Cáritas Interparroquial, Padre Rubinos y la Cocina Económica. Hay otra instituciones coruñesas que han recibido fondos, como la fundación Hogar Social Santa Margarita, Aspronaga... Desde 2015 se han dado unos 900.000 euros. La ley dice que el 70% de los rendimientos tiene que ir a donaciones. Ha habido años que la institución ha dado infinitamente más, incluso con números rojos ha seguido dando donaciones. Los patronos ni cobran, ni tienen ningún remuneración, ni dietas. Nadie se ha lucrado aquí. No tenemos ningún problema en velar por la transparencia y la legalidad de todos los actos que se producen en la fundación.

Pero no se han presentado las cuentas al menos de los últimos cuatro años en el registro de instituciones de la Xunta.

Intentamos poner al día las cuentas, que ya están elaboradas con la colaboración estrecha de la Xunta y puestas al día. Hemos actualizado los cargos: en los últimos cuatro años también eran patronos el decano del colegio de notarios y el presidente de Abanca. Se ha encargado la gestión económica a una gestoría. Vamos a sacar una página web y nos interesa que más gente se involucre en el proyecto y conozca la memoria del filántropo. Vamos a colaborar con instituciones públicas y privadas con las rentas. Abriremos un proceso abierto, con convocatoria pública, para otro tipo de entidades, y se va a solicitar que tengan que ver con los fines de la herencia. Estamos pensando en buscar a alguna otra persona o institución que formen parte del patronato. Lo ideal sería llegar a algo similar al momento histórico en que se hizo el testamento: tres patronos de la sociedad religiosa y otros tres de la sociedad civil.

¿Cuál es la situación de la disputa judicial con el Ayuntamiento?

Hay dos procedimientos, ninguno sobre la titularidad de los inmuebles. Hay un procedimiento abierto en el contencioso administrativo, para determinar si la Junta de Gobierno Local puede emitir un acuerdo, no ratificado por el pleno, para obligarnos a consignar unas rentas. El segundo está en un juzgado de Primera Instancia. El Ayuntamiento hace una ficción jurídica y dice que estamos obligados a entregar el legado a su favor, asignando una cantidad que estima como le da la gana sobre el valor del edificio. Cuando en 1940 aceptó un legado sobre el producto de las casas. Ahí nos oponemos. Hay varios argumentos, pero el testamento prohíbe toda intervención judicial en la herencia y priva de toda participación al legatario que la origine. El Ayuntamiento perdería todo el derecho al legado, aunque entendemos que es inexistente.

¿Qué pasa si se le da la razón al Concello en el contencioso?

Agotaríamos todas las instancias. En caso de que la última fuese firme y se desestimase la demanda interpuesta por los albaceas, se entendería que el Ayuntamiento está legitimado para depositar una consignación judicial [para adquirir el inmueble]. Pero también hemos impugnado esa consignación judicial.

Si ambos procedimientos fallasen en su contra, ¿llevaría a un cambio de titularidad?

La consignación judicial, si así lo entendiese el juzgado, podría llevar. Pero iniciaríamos otro procedimiento, un proceso declarativo sobre la titularidad del inmueble.

¿No se ha aprobado la vía de la negociación?

Ha habido conversaciones con otros Gobiernos locales, desde 1986 hasta ahora. Este, no me consta; no se han dirigido a nosotros.

¿Y han hablado con algún grupo de la oposición?

No se nos han dirigido.

¿Se ha planteado que el Ayuntamiento sea un patrono?

Si lo quiere plantear el Ayuntamiento que lo plantee. Buscamos personas que tengan una autoridad moral, una moralidad íntegra, y que no busquen otro tipo de interés.

¿Qué renta dejan los edificios?

Hay 28 viviendas, algunas con contratos de vivienda en renta antigua, otras vacías, y también hay arrendatarios que no están abonando el alquiler. Las rentas están entre 180 y mil euros mensuales. Creo recordar que los ingresos mensuales rondan los 40.000 euros.