El Bar Galicia revalida el título de mejor tortilla de Betanzos: “No trabajo más porque no puedo”

El Bar Galicia se ha hecho por segundo año consecutivo con el premio a la mejor tortilla de Betanzos. Y la propietaria de este popular establecimiento de las callejas lo ha celebrado por todo lo alto, con el negocio lleno hasta la bandera y largas colas de devotos en el exterior para degustar su plato estrella, al que esta hostelera natural de As Pontes, que se siente ya más betanceira que pontesa, tiene más que pillado el punto.

Y no es para menos. Esther Corral no lleva ya ni la cuenta de las tortillas que prepara al día. “Paso con mucho de las cien, pero con mucho, mucho.... ”, afirma en una breve pausa en los fogones. Todos los días abre la tasca bien temprano con la primera tanda de patatas ya preparadas de casa para que los clientes esperen lo mínimo y desde ese momento y hasta el cierre es un no parar de cascar huevos, pelar y freír patatas, batir (lo justo) y dar una o dos vueltas a la sartén para servir ese tortilla jugosa, que no “caldosa, caldosa”, hecha al modo “de siempre”.

Su plato ha conquistado de nuevo al jurado, compuesto en esta ocasión por los chefs Gorka Rodríguez, de la Pulpeira de Melide (cocinero del Año de Galicia 2015), Moncho Méndez, del Millo (mejor cocinero de Galicia 2022) y Sara Lúa, de Masterchef. Los otros cuatro finalistas fueron Cervecería Yocri, Los Picapiedra, Adega Lastras y el Plaza.

“No trabajo más porque no puedo”, confiesa Esther exhausta. Para ella el secreto está precisamente en eso, en dar a la tortilla ese toque de “cariño” y dedicación que, sumado a unos ingredientes “de primera” y al punto justo de sal, hace que el comensal pida otra tras rebañar bien el plato. “Y repiten, repiten y repiten”, dice orgullosa.

El Bar Galicia ha logrado durante dos años consecutivos el premio popular y Esther está convencida de que no hay dos sin tres y que en unos días el público volverá a recompensarla por su trabajo. “Yo por complacer a los clientes estoy el tiempo que haga falta. Soy muy constante y trabajadora” , dice.

Y su dedicación frente a los fogones ha obtenido recompensa. “Este verano fue muy loco, vino gente de todo el mundo”, cuenta. No es solo mérito suyo, matiza: “Betanzos tiene magia”, ensalza esta hostelera, que se deshace en halagos hacia una ciudad que le abrió los brazos nada más poner un pie en las callejas: “Me ha acogido muy bien y tengo una clientela que me ayuda mucho”, agradece esta trabajadora incansable que tiene también palabras de gratitud para el Concello por todas las actividades que organiza para promocionar la hostelería betanceira.

19 locales participantes

En esta edición de la Semana de la Tortilla participaron 19 establecimientos: Adega Lastras, Treze, Cervecería Yocri, El Plaza, Mesón A Vaca Tola, Bar Restaurante Ternera Grill, Los Picapiedra, Jamonería El Ibérico, Soportal Taberna, Restaurante Casanova, Bar Galicia, Vinoteca Versalles, Café Bar La Goleta, Bar O Rabel, La Travesía, Paxeiro By Jenny, El Rincón de Eli y Café Bar Jenny O Bacel.