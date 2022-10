Nací en la calle Vista, junto a San Andrés, donde viví hasta los nueve años, ya que mi familia se mudó entonces a Pintor Seijo Rubio, en el barrio de A Gaiteira, donde cogieron el traspaso de una pequeña tienda de comestibles que transformaron en una casa de comidas al estilo de los años cincuenta, con cocina de carbón bilbaína, a la que llamaron Casa Rilo.

Mi madre era muy conocida como cocinera en el centro de la ciudad, ya que había trabajado con sus hermanas en otras casas de comidas, como Villa de Lage, Casa Ramona y Casa Pura, esta última en la calle de la Estrella. Mi padre nació en Oza dos Ríos y trabajaba en el campo hasta que durante la Segunda Guerra Mundial se alistó en la División Azul porque pagaban muy bien y así podría ayudar a la familia. Al principio todo fue bien, pero después lo pasó muy mal en Rusia y tuvo la suerte de volver a casa para un permiso durante el cual hubo un cambio grande en el frente y ya no le hicieron regresar al mismo, mientras que sus compañeros fueron hechos prisioneros y no pudieron volver hasta que terminó la guerra.

En esa época conoció a mi madre y se casaron. Una vez que nos instalamos en A Gaiteira, tuvieron a mi hermana Puri. Durante mi infancia estuve interno en el convento de los Escolapios en Monforte durante dos años, en los que lo pasé mal, ya que solo me dejaban venir a casa en fechas especiales. Luego estudié en los Maristas y más tarde en el Liceo La Paz, el colegio El Ángel, los Dominicos y finalmente el colegio Tudes en Os Castros, en el que terminé mi etapa escolar, ya que me echaban de todos los colegios porque no me gustaba estudiar y solo me preocupaba por jugar.

Mis padres decidieron entonces que trabajase con ellos y lo hice todo el día y sin cobrar, por lo que fue una época dura para mí, en la que apenas pude estar con mi pandilla del barrio, formada por Isidro Pousada, Antonio Fraga Lodeiro, Gago, Ringo, Valeiro, Louzao, Lito el del Montecarlo, Carrión y Miguel Bello, con quienes pasé los mejores años de mi juventud.

Nuestra casa de comidas acabó haciéndose famosa y el Ministerio de Información y Turismo le dio un premio, por lo que decidí instalar mi propio negocio, el restaurante O Castelo del monte Xalo, que abrió cuando por allí solo había lobos. Tuve la suerte de tener éxito desde el principio gracias a que conocía a mucha gente por trabajar con mis padres. En esos años nació mi pasión por los toros y los caballos gracias a que mi amigo el empresario madrileño Luis Álvarez me regaló once vacas y un toro semental que crié en una parcela del Xalo. Tiempo después organicé allí un par de corridas de toros en una plaza portátil alquilada y traje a grandes figuras del toreo, como Ángel Peralta, Victorino Martín hijo, y El Viti, para lo que conté con la colaboración de Luis Mariñas, presidente de la Peña Taurina. Incluso publiqué un anuncio para conseguir toreros y se presentaron jóvenes que hacían la mili en la ciudad, casi todos de Jaén.

Me casé con Teresa, nacida en Fuengirola, y tenemos tres hijos: Rodrigo, Alfredo y Tatiana. Ahora, ya jubilado, me dedico al mundo de los caballos.

Testimonio recogido por Luis Longueira