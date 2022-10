Certificábao esta fin de semana La Opinión con datos oficiais da Xunta de Galicia. Os pisos turísticos duplicáronse na Coruña dende 2019. Xa son máis que os que obrigaron as autoridades de Santiago a mover ficha e poñerlle condicións ao sector. Só no que vai de ano medraron outro 17,5%. Achéganse aos 700 estabelecementos e suman 1.800 habitacións e case 3.300 prazas. Talvez os números non asusten, pero o ritmo ao que se incrementan e a súa contribución ao problema da vivenda si que deberían preocupar en María Pita.

Do mesmo xeito que algúns cultivos esgotan a riqueza do solo, os pisos turísticos poden provocar efectos devastadores sobre as cidades. Todos e todas experimentamos algunha vez esa desolación ao regresar, cinco ou dez anos despois, a aquela capital que tanto nos prestara na última visita. Na Coruña, por sorte, aínda non estamos aí. Pero si empezamos a acusar outro dos efectos nocivos da proliferación incontrolada desta clase de negocios: drenan a oferta de aluguer convencional e empurran a suba xeral dos prezos.

Segundo a Federación Galega de Empresas Inmobiliarias, na Coruña hai arestora menos vivendas dispoñibles para alugar, unhas 550, que dedicadas ao turismo. Moitas delas, ademais, son prohibitivas. Nove de cada dez están por enriba dos 500 euros ao mes. O prezo medio subiu máis dun 7% no último ano. Dende 2014, un arrepiante 39%. Triste récord que A Coruña lidere hoxe o encarecemento da vivenda nas cidades galegas. Os mozos e as mozas que chegaron este ano á universidade procedentes doutros concellos saben o que iso significa. As persoas e familias en situación de vulnerabilidade, aínda máis.

Moitos municipios españois decidiron hai tempo regular os pisos turísticos. Poñerlle límites, esixirlle requisitos, blindar barrios sensibles e dimensionar o seu tamaño para protexer un ben maior: o dereito á vivenda. Teñen competencias para facelo, e non só as urbanísticas. Santiago é o caso máis próximo e recente, pero hai outros e son tan diversos como os posibles modelos a aplicar. Non é cuestión de tamaño ou poboación, senón de vontade política. De prioridades. A Coruña debe seguir ese camiño. Canto antes. Hai xa un ano que o goberno de Inés Rey acordou coa Marea Atlántica enfrontar o problema e deixar de mirar para outro lado. A que agarda exactamente?