Brothers in Band regresa a su ciudad natal, A Coruña, para presentar The Last Tour of Dire Straits, un espectáculo que recrea la última gira de Dire Straits con la que sus integrantes recorrieron una buena parte del mundo en 1991 y 1992. Ahora esta banda tributo revivirá el 4 de marzo de 2023 en la Sala Pelícano lo más destacado del repertorio de esta gira con una puesta en escena y con la misma formación de nueve músicos en escena: guitarra solista, guitarra rítmica, bajo eléctrico, pianista, teclista, baterista, percusionista, saxofonista y el pedal steel guitar. Las entradas saldrán a la venta este viernes 14 de octubre a las 12.00 horas a través de salapelicano.com.