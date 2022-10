“Non inventamos nada, facemos unha verbena todos os venres e os músicos teñen o mérito de entreter”

Non necesita presentación. Xosé Ramón Gayoso é o presentador do Luar que todo o mundo coñece. O insubstituíbledos venres noites na Televisión da Galicia. Agora, o coruñés recibe o Premio da Cultura Galega na categoría de Audiovisual que concede a Xunta.

Que significa para vostede recibir este galardón?

Como calquera galardón, sempre é unha satisfacción. Recibo o premio con alegría y con agradecemento. Eu, cando me dan un recoñecemento aínda que sexa a título persoal, penso inmediatamente no equipo. Un programa de televisión é obra dun equipo, somos moitos. É o recoñecemento a un traballo. Entendo que Luar deslumbra moito polo tempo que leva, é difícil manter un programa en prime time e cuns niveis de audiencia máis que dignos. Luar é un programa de divertimento, de variedade e de atención á creatividade dos músicos da nosa terra. Máis contentos non podemos estar. Hai que saborear o premio, e esta moi ben, pero o venres xa está aquí e non temos intención de parar mentres o público non diga. O premio é tamén para os músicos da nosa terra. Nós non inventamos nada, somos un programa de televisión que organiza unha verbena todos os venres, pero os músicos teñen o mérito de entreter á xente. Somos os organizadores da velada.

Son 30 anos facendo esa verbena. Como era o Luar dos 90?

Cando empecei, era unha persoa ignorante, sigo sendo de tantas cousas, pero tiña unha idea do que podía ser a cultura galega musical. Sabía aqueles nomes que xa estaban constituídos de bandas de música, orquestras e agrupacións de baile tradicional, como Andrés do Barro ou Ana Kiro. Algo que xa estaba feito. Pero en 1993, aparece no programa Mercedes Peón, que é quen nos abre os ollos de todo o mundo de música popular que estaba agochado na Galicia máis profunda. Esa xente maior que conservou un patrimonio cultural sen eles sabelo. Mercedes Peón e máis rapaces foron polas aldeas buscando a esa xente e os cantos que non están gravados en ningún sitio. Que fixo Luar? Subir a esa xente ao escenario, como unha homenaxe a ese artista anónimo que sen el sabelo fixo unha viaxe no tempo e chegou ata este momento. Hoxe en día ten menos mérito porque os rapaces teñen moitos arquivos.

É consciente de que vostede forma parte desa cultura? De que é coñecido en toda Galicia?

Son consciente. Eu cheguei á televisión hai 37 anos. Luar leva 30, pero antes fixen sete programas. Levo saíndo na televisión 37 anos sen parar. Cando cheguei, sabía da televisión o que podía saber calquera: mirar para ela e darlle ao botón. Este aparato transmite moita maxia. Nós somos pouco máis que un cadro que está colgado no salón, pero falamos e nos movemos. É bonito. Cando estou fronte á cámara, son consciente do que ocorre nas casas. E pola rúa, sinto o cariño. É curioso que a xente me vexa como un máis da casa cando probablemente non nos vimos na vida. Se o interpretas de maneira positivo, é unha preciosidade.

O público é a chave? Tanto o da casa como o do plató.

Si. Desde un principio, sabiamos que o público do Luar non sería un público aplaudidor. Queriamos que houbera unha auténtica comuñón entre escenario e público. É importante o palco onde está o artista, pero se non hai público abaixo, que pinta o artista solo? O público do Luar cando ten que escoitar, escoita; cando ten que palmear, palmea; cando ten que bailar, baila; e cando ten que subir ao escenario, sube. O público merece un capítulo aparte na historia do Luar. Non só o do plató. O público da casa é para quen traballamos.

Despois deses 37 anos na televisión, pode pensar na vida sen ela?

É moi difícil. Din por aí que se mereciches o aplauso, no momento no que te retires, non o botarás de menos. Despois de 37 anos, tratas de curarte todas as vaidades que temos. Moitas veces penso “ti que te crerás para poñerte diante dunha cámara”. A humildade é fundamental. Se merecín o aplauso, estou moi agradecido e o día que non estea aí, botarei de menos dedicarme a isto. Concibo a vida sen televisión porque a vida é máis que iso. Teño unha familia preciosa e marabillosa. O éxito profesional se non vai acompañado de éxito persoal, non existe. É moi triste.

O resumo está no seu Instagram. Defínese como fillo de Marita e Pepe.

Si. Gústame moito. Eu non estudei comunicación. Despois de 37 anos, algo vas aprendendo. A persoa que aparece na pantalla é moito de min, non é un personaxe elaborado. Eu non son actor. Se son algo nesta vida, foi o que me ensinaron o meu pai e a miña nai, e despois a xente que me foi acompañando no camiño. Nunca na vida quixen perder esas raíces. Nesta profesión hai que ter coidado. É fácil que cos aplausos e os premios empeces a voar un pouco alto, pero a xente, se é necesario, tira de ti.