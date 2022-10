El Puerto de A Coruña, sin grano ucranio pero con forraje ruso

El muelle de San Diego recibió este lunes una carga poco habitual. El barco GT Forseti atracó para depositar cerca de 3.000 toneladas de harina de colza embarcada en Kaliningrado, un puerto del Báltico enclavado entre territorio lituano y polaco pero que pertenece a Rusia. De acuerdo con fuentes conocedoras del cargamento, el vegetal es de origen ruso y se trae como forraje; los graneles alimentarios, aclara la Autoridad Portuaria, están excluidos de las sanciones que limitan el comercio con este país por la invasión de Ucrania, con lo que “descargan aquí con normalidad”.

Es precisamente Ucrania el país del que provenía buena parte del material para la alimentación animal que se importaba desde A Coruña, un tráfico que ha quedado interrumpido por la guerra. Fuentes del Puerto indican que “no es frecuente” que lleguen productos agrarios rusos, y la consignataria del barco, Bergé, confirma que es el primer buque con carga de estas características que ha gestionado. Pero de acuerdo con la Asociación Gallega de Fabricantes de Alimentos Compuestos (Agafac), la comunidad importa unas 400.000 toneladas de maíz ucraniano en un año normal, destinadas básicamente a la alimentación animal.

En el puerto de A Coruña, la importación de grano ucraniano es especialmente importante en los meses de invierno. El grupo Nogar, mayoritario en el sector cerealero, calcula que entre enero y mayo de 2021 entraron por el puerto coruñés unas 440.000 toneladas de maíz, de las que “alrededor del 70% o 80% provenía del Mar Negro”, mayoritariamente de Ucrania. Pero desde marzo de este año este “dejó de ser un país suministrador”. Y el forraje, como otras materias primas, sufrió un proceso inflacionario.

El único barco que entró desde entonces en A Coruña, según indica la consignataria, fue el Alppila, que desembarcó en junio unas 18.000 toneladas que se habían sacado en camiones por Polonia y Rumanía y se habían embarcado en el Báltico. Pero el cargamento, aunque celebrado como una posible nueva ruta, era demasiado escaso para bajar los precios.

Y, desde entonces, no ha llegado nada, pese a la gran cantidad de cereal acumulado en los puertos ucranianos y los acuerdos con Rusia para permitir su salida a través del Mar Negro. “Está saliendo cereal de Ucrania a cuentagotas” explican fuentes de Nogar “algo de cebada, trigo y maíz, pero queda en el Mediterráneo: a Galicia no ha venido nada”.

Hasta final de noviembre, el suministro dependerá, como es tradicional, de las cosechas del Hemisferio Sur. “Después veremos”, señalan desde Nogar, pues el agropecuario gallego depende tradicionalmente de la cosecha ucraniana que se empieza a suministrar a partir de ese mes. “Es de maíz, trigo y cebada, pero lo más importante es el maíz”, indica.

Las fuentes conocedoras del tráfico marítimo apuntan a que el buque con harina de colza rusa, que trae una carga muy pequeña, quedará como una curiosidad. Desde la Autoridad Portuaria no creen que la llegada del GT Forseti sea indicativa de una “nueva ruta”, y el grupo Nogar indica que Rusia no es un socio importante para la industria agroalimentaria gallega: “Rusia es un gran productor de trigo, pero sobre todo trigos harineros, de los que no se está importando absolutamente nada. Países más hacia el Norte de Europa sí son receptores”.