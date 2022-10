Cocina y moda, colaboración 15003

Tiendas de fotografías, de ropa, de libros, restaurantes y cafeterías llenan la calle San Andrés de principio a fin. Pero hay dos negocios que son vecinos y caminan de la mano. Los chefs del restaurante Eclectic, Sergio Musso y Paco Chicón, han pedido a Ferdy Torrealba, que tiene una marca de ropa que lleva su nombre, que les confeccione las chaquetillas para ponerse delante de los fogones. “La idea es apoyar proyectos locales y fortalecer la economía circular”, comentan los tres, mientras ven el avance de una prenda en color gris que a final de este mes ya estará lista.

La colaboración nació “de forma fortuita”, cuenta Ferdy. “Ellos no conocían la tienda ni yo su espacio. Son dos mundos aparte. El día de su inauguración en el nuevo local me invitaron y me dijeron que hablaríamos para un proyecto”, desvela.

Entre ellos hay sintonía, se entienden y comparten una filosofía clave: “trabajar con lo más cercano”. “Venir a Ferdy era lo lógico. La mayoría de chaquetillas se hacen en China, pero también se pueden hacer aquí. La confección se puede hacer aquí, en A Coruña”, detalla Musso, a la vez que su compañero Chicón señala que el “toque coruñés” es muy importante.

Ferdy Torrealba buceó en el pasado para crear la pieza. “Intenté conocer el mundo gastronómico. En el siglo XVI, los cocineros estaban considerados libres pensadores y tuvieron que esconderse. Muchos lo hicieron en monasterios. Para diferenciarse, llevaban ropa de color gris. Luego evolucionó al blanco. Pero yo quise volver al pasado y elegí el gris. Además, va bien con la estética de Eclectic”, analiza el diseñador, que ha tenido total libertad para trabajar en este encargo. De hecho, ese estilo de Ferdy también llamó la atención de los cocineros. “Tiene unas líneas y diseños que rompen con lo que hay. Cualquier prenda rompe con lo preestablecido”, señala Chicón.

Torrealba también ha hecho el logo que llevará la chaquetilla, que esta hecha de “100% algodón orgánico y repele el agua”. “Es una prenda cómoda y moderna”, asegura. Eclectic ya ha incorporado esta colaboración a su página web para dar visibilidad a esta tienda local. “En nuestro equipo no estamos solo los cocineros”, avisan Musso y Chicón, pensando ya en la próxima colaboración.