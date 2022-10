Medio siglo tras el mostrador en Santa Margarita

“No hay quien me pare. Moriré detrás del mostrador”, anuncia Pilar Vázquez. A sus 83 años sigue al pie del cañón en la mercería Caspi, en Santa Margarita. Le llaman “la mercería de los niños”, revela, pues por ahí siempre están correteando sus ocho nietos y ocho bisnietos. Hoy, 12 de octubre, celebra su santo orgullosa del camino andado y con ganas de seguir. “Siempre he tenido una clientela maravillosa. Tuve muchísima suerte. He vivido crisis, como la de ahora, pero me voy defendiendo”, resume.

En el número 184 de la avenida de Fisterra han pasado muchas cosas desde que Pilar Vázquez llegó en los años 60. Y de todas ellas se acuerda. “Antes tuvimos un bar y antes de eso una escuela porque mi hermano era profesor y yo le ayudaba”, relata. Dejó la docencia por los cafés y de ahí pasó al ganchillo. “Mi marido quería el bar, pero a mí siempre me gustaron mucho las labores y quería abrir una mercería”, cuenta. Esa pasión le viene desde pequeña. “Me acuerdo de que mi padre no quería que en vacaciones fuese a hacer labores porque decía que iba a dejar los estudios”, expone Vázquez, que muy joven dijo adiós a su Vilalba natal para instalarse en A Coruña. “Estudié en varias academias y en un colegio que le llamaban el del caldo, en la Ciudad Vieja”, añade la mujer que residía en el número 6 de la calle Santiago. Ahora sigue disfrutando de la vida desde su piso en la calle Nebrija. Es una amante de la vida de barrio. “Si yo compraba en el ultramarinos, el del ultramarinos me compraba a mí en la mercería. Y lo mismo con la frutería, la pescadería... Todo era un círculo. Así criamos a nuestros hijos”, comenta, a la vez que muestra su preocupación por el bajón del pequeño comercio. “Antes había muchísimos negocios. Ahora hay muchos bajos vacíos. En mi calle conté seis. Es una pena. De tener una vida preciosa en el barrio a que esté todo muerto”, reflexiona. Madre de tres hijos, Pilar Vázquez está acostumbrada a “no parar”, por lo que su idea es continuar así. “Justo tuve que coger unas cajas en la tienda y una clienta se echaba las manos a la cabeza, pero yo me encuentro muy bien”, confiesa. Siempre, claro, acompañada de hijas, nietas y bisnietas. “Todas maravillosas y guapísimas”, detalla, aunque, en principio, ninguno recogerá su legado. “Todos tienen trabajo, otra vida, y un negocio es muy esclavo. No hay horas. Tengo que reconocerlo. Cierro a las ocho y a veces sigo aquí a las ocho y media”, asegura la mujer, a la que le encanta “hacer colchas, ganchillo, calcetar y coser”. “Le hice la ropa a mis hijas cuando eran pequeñas”, concluye, con la misma ilusión que entonces.