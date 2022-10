“Un agujero claro en la Inteligencia Artificial es la falta de referentes femeninos”

La jornada Inteligencia Artificial. Sesgos de género y oportunidades para la igualdad organizada por la Universidade da Coruña (UDC) convertirá mañana la Facultad de Derecho en un espacio de debate y análisis en el que se compartirán diferentes experiencias. Una de ellas será la de Lorena Fernández, ingeniera informática y directora de comunicación digital de la Universidad de Deusto. La coautora del juego de mesa Nobel Run para visibilizar a las mujeres científicas hablará sobre el impacto de género en la Inteligencia Artificial.

Desde una perspectiva de género, ¿cómo ha evolucionado la Inteligencia Artificial?

Mal, en general. Nos damos cuenta de que la perspectiva de género no se incluye desde el inicio en los proyectos. Las principales compañías que trabajan con la Inteligencia Artificial, como Google, Meta o Amazon, incorporan en un paquete más global la etiqueta, pero no podemos esperar que esas empresas se autorregulen porque en cuanto la ética colisiona con su modelo de negocio, lo apartan.

¿A qué se refiere?

Por ejemplo, el traductor de Google. Fue un caso muy sonado hace unos años. Una investigadora de Stanford vino a España a dar unas conferencias y le hicieron unas entrevistas y cuando volvió a Estados Unidos e hizo las traducciones al inglés para leerlas, en las frases en las que el sujeto no estaba claro si era femenino o masculino, el traductor se lo traducía automáticamente en masculino. Inició una campaña y Google decidió solventarlo, pero pusieron un parche que no es válido siempre. Con una frase corta, el traductor te devuelve ambas traducciones, pero en cuanto tienes un párrafo elaborado y muy grande, vuelven a intervenir los sesgos de género y aparece, por ejemplo, “él es ingeniero, ella es cocinera” o “él es médico, ella es enfermera”. Google hace unos meses despidió hace unos meses a su responsable del área de ética porque ella quería publicar cosas sobre sesgos de género y raza en Inteligencia Artificial y sobre el impacto climático que tiene la Inteligencia Artificial. Hace un mes, Meta disolvió su equipo de innovación creado para abordar las preocupaciones sobre las desventajas sociales de sus productos porque no está en su línea de interés.

Además, habla de un mundo, como el de la Informática, muy masculinizado.

Claro. A nivel mundial, solo el 20% de las personas que están trabajando en Inteligencia Artificial son mujeres. Con lo cual no incorporamos la experiencia vital de esas mujeres a esos desarrollos. Tampoco la diversidad, no solo en los equipos ni en las compañías ni los datos con los que aprende la Inteligencia Artificial. Porque la Inteligencia Artificial aprende de un montón de datos, como el alumnado en el colegio, y si tú estás entrenándola con datos ya sesgados, lo que hace es aprenderlos e incluso acrecentarlos. Esos datos se están generando desde el privilegio de representar a todo el mundo. Normalmente es un modelo “estándar” de hombre, caucásico, heterosexual, de media edad, de clase media y sin discapacidades.

¿Esta situación está lejos de cambiar?

Yo quiero ser optimista. Cada vez hay más personas y organizaciones preocupadas por esto. Incluso a nivel gubernamental. Lo que sucede es lo de siempre. Igual que antes decía que las personas que se dedican a Inteligencia Artificial son mayoritariamente hombres, es curioso que aquellas que están trabajando desde la perspectiva de ética son mayoritariamente mujeres. Lo que sugiere es que quienes se ven potencialmente afectadas son más propensas a entender o a intentar resolver la problemática de los sesgos en Inteligencia Artificial.

Usted, como ingeniera informática, ¿ha notado esas desigualdades en primera persona?

Sí. Los datos de Ingeniería Informática son terribles. Del primer año que se tienen datos es el 85-86, cuando había un 30% de mujeres matriculadas. En 2019-2020, la cosa había caído al 12%. Cada vez hay menos mujeres estudiando Informática. Y esto pasa en otras titulaciones, como Matemáticas. En mi caso, hice Informática y encima me decanté por una de las ramas más masculinizadas, que es el área de administración de sistemas, así que en mi primer trabajo me encontré que al acceder a un armario de red estaba dentro del baño de los hombres. Muchas veces he sido la única mujer en la sala y parece que eres tú la que te tienes que adaptar a ese entorno. Eso muchas veces hace que niñas y jóvenes no se decanten por este tipo de titulaciones.

¿Cuáles son las claves del cambio?

Hay muchas cosas. Como estas charlas que vamos a hacer en la Universidade da Coruña, que visibilizan nuestro trabajo y es una manera de contar a qué nos dedicamos y que se vea que existimos. En la Universidad de Deusto tenemos varios proyectos para el fomento de vocaciones científico-tecnológicas en las niñas. No buscamos que se decanten por estas titulaciones sino que no las descarten. Existe un concepto que es la tubería que gotea, que nos dice que desde edades muy tempranas y hasta que nos jubilamos, intervienen un montón de agujeritos por donde se nos escapa el talento femenino. El problema es que no es un único agujero sino que son muchísimos. Un agujero claro es la falta de referentes femeninos. Si no tienes un espejo en el que poder mirarte, no te puedes imaginar ahí. Y a veces los referentes que llegan de series o películas son personajes muy estereotipados. Otro agujero que nos persigue a lo largo de nuestras vidas es la falta de confianza. Hay un estudio que dice que las niñas con seis años ya se creen menos brillantes que los niños. Si tú a una niña le dices que es mala en Matemáticas, se lo va a acabar creyendo.