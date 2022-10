“Para chegar ao mellor guión posible, ás veces hai que renunciar a moito traballo”

O guionista e director de cine coruñés Ángel de la Cruz explica hoxe —ás 19.30 en El Corte Inglés— o seu proceso creativo e as súas experiencias nun mundo audiovisual no que gañou tres premios Goya.

Como é escribir un guión?

Eu utilizo unhas técnicas de escritura, pero cada un pode ter o seu estilo e as súas propias ferramentas. Ao longo destes anos desde que comecei a escribir, que xa van 30 anos, o proceso foi cambiando. Ao principio escribía un pouco por intuición. Recordo que o primeiro guión de longametraxe, que foi O bosque animado, levoume 21 reescrituras. Non obstante, con Engurras, coa que me deron o Goya a mellor guión adaptado, foron tres. Esa é a diferenza. Agora vou moito máis rápido e máis seguro, aínda que a inspiración tamén xoga. Non hai unha fórmula matemática.

Como define o seu estilo?

Non sei, nunca me fixeron esa pregunta. Pero sempre hai algo que se reflicte en todas as miñas películas, que é que sempre hai algo de humor, aínda que sexa un drama. Hai tenrura. Os meus guións teñen un ton amable, de bos sentimentos.

A escritura é un proceso moi solitario ou precisa de impulsos externos?

Sempre se necesitan cousas de fóra, pero despois está o traballo en solitario e non queda outra. Un ten que encerrarse moitas horas. Coa motivación, pasan as horas sen que te deas conta. Ás veces esquezo que teño que comer. Levántome as sete, escribo e de súpeto vexo que son as tres da tarde. Cando rematas, cando crees que é o mellor guión do mundo, é bo que outras persoas lean esa primeira versión.

Cal é esa persoa de confianza que le os seus guións?

Se hai xa unha produción en marcha, esa persoa de confianza pode ser o director, senón é o guionista, ou o produtor. Se só estás escribindo o guión para despois movelo e non hai unha produción prevista, chamas a outros compañeiros e amigos para que dean as súas impresións e poder ser críticos. Cando levas tantas horas traballando no guión, perdes un pouco a perspectiva. Hai incluso empresas que se dedican a analizar os guións.

Acepta as críticas?

Si. O tempo axuda. Ao principio custaba moito máis renunciar a cousas e facer revisións. Eu son bastante autocrítico. O que moitas veces preciso é deixar pasar o tempo para lelo con outros ollos e mellorar no posible. Agora mesmo non teño problema e corto. Entendo que todo é un proceso. Para chegar ao mellor guión posible, ás veces hai que renunciar a moito traballo. Iso xa o dicía Hitchcock, que o cine é o arte da renuncia.

Cantos guións quedan no caixón?

Moitos. Hai xa estudos sobre iso. En Estados Unidos, din que de cada dez que se escriben, faise un. En Francia, sete a un. En España, tres ou catro a un. É moi pouco, só se fan o 25% dos guións que se escriben. Por iso hai que investir moito. Unha vez que fun ao Rexistro da propiedade intelectual a rexistrar un guión, o funcionario preguntoume se non tiña curiosidade por saber cantos guións levaba rexistrados. Isto foi hai catro anos. Levaba 107 guións o só fixen 14 películas. No seu día, Icíar Bollaín deume un consello e díxome que hai que estar en tres ou catro proxectos para que saia un.

Pero ao mesmo tempo, coa irrupción das plataformas dixitais, hai quen fala dunha sobreprodución. Hai demasiadas películas e demasiadas series?

Si. Eu tamén vexo un certo perigo de que poda haber unha especie de burbulla. A proliferación das plataformas en España, sobre todo as estranxeiras e o impulso das nacionais, está moi ben porque abriu unha nova ventá de financiamento e requiren moitísimos contidos, polo que hai máis traballo para os profesionais, pero hai tal sobredimensión de contidos que xa é imposible velo todo. Non hai tempo material. Eu penso que máis tarde ou máis cedo haberá unha reestruturación e os máis grandes van comer aos máis pequenos, quedarán tres ou catro. Creo que é o normal. Ter demasiados contidos non é bo porque haberá cousas que nin se vexan.

A súa última película é O home e o can, que acaba de estrear no Festival de Cine Internacional de Ourense. Como foi?

Moi ben, pero xogabamos na casa. Iso sempre axuda. É unha película rodada en Ourense e onde aparece moita xente de Ourense. Saímos encantados. Pero a semana que vén temos a proba do lume porque imos estar no Festival de Cine de Madrid. Damos o salto fóra de Galicia. Chegará ás salas a primeiros de ano.

En todo ese camiño, na súa traxectoria, que papel teñen os premios? Vostede gañou tres Goya.

Primeiro está a satisfacción, non só persoal senón de todo o equipo. É un momento moi bonito. Pero despois, a nivel individual, o premio non serve de moito. Si serve nos seguintes proxectos, porque axuda a facer currículum. Cando presentas proxectos a televisións, plataformas ou produtores, os premios pesan. Se tes un Goya, telo por algo e parece que hai que ler os proxectos con máis interese. E se levas tres, xa non é casualidade. Pode ser que non encaixe, pero os premios avisan de que o que presentes non é calquera cousa.