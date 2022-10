El Concello inicia el cambio de la normativa de equipamientos gracias al respaldo del PP

El apoyo del Partido Popular hizo posible ayer la aprobación inicial por el pleno municipal de la modificación de la normativa del plan general sobre los equipamientos, que evitará tener que tramitar un estudio de detalle para efectuar reformas en instalaciones de este tipo públicas y privadas, lo que acortará los plazos en al menos nueve meses.

Marea Atlántica votó en contra al entender que se pretende “indultar” a los colegios que realizaron obras que incumplen la normativa y que permitirá incrementar en un 20% la superficie y el volumen de equipamientos privados, en contra del criterio de la Xunta. El BNG y la concejala no adscrita Isabel Faraldo se abstuvieron porque a partir de ahora se abre un periodo para la presentación de alegaciones e informes sectoriales.

El concejal de Urbanismo, Francisco Díaz Gallego, señaló que el objetivo del cambio es “corregir efectos no deseados” de la normativa, por lo que los estudios de detalle solo se exigirán para “casos singulares”. “No se trata de hacer ninguna amnistía urbanística”, replicó sobre las alusiones de la oposición a esta cuestión.

La nacionalista Avia Veira reprochó que se reduzca el número de plazas de aparcamiento exigidas en los equipamientos, justificada para fomentar la movilidad en otros medios y advirtió que en muchas instalaciones no hay transporte público accesible, a lo que Díaz Gallego respondió que este asunto podrá modificarse durante la tramitación del cambio.

Nuevos equipamientos

Esta iniciativa permite también la inclusión en el plan general de nuevos equipamientos, como el campo de rugby que se construirá en el campus universitario o la ampliación del colegio público de Novo Mesoiro. Iago Martínez, por Marea Atlántico, destacó que la modificación del plan general más importante en este mandato se aprobó con el apoyo del PP y que no fue “por accidente” y alertó de la posible relación entre la recalificación como espacio libre de una parcela de Defensa en A Maestranza con el proyecto inmobiliario que se desarrolla en las dos que ese ministerio vendió a una promotora. También afeó al concejal de Urbanismo que no respetase el acuerdo al que su grupo había llegado con su antecesor, Juan Díaz Villoslada, antes de su dimisión.

El popular Antonio Deus alabó la modificación propuesta porque hay “muchas entidades públicas y privadas” que la esperan, pero advirtió que los cambios previstos en la calificación urbanística de antigua sede de Telefónica en San Andrés, el Museo de Arte Contemporáneo y la parcela de A Maestranza podrán ser recurridos en los tribunales por sus propietarios al realizarse sin acuerdos previos con ellos, lo que demorará la aprobación de este cambio.

Marea y BNG criticaron que no se llevase al pleno el reconocimiento de las facturas abonadas son partidas presupuestarias, en el que figura el reproche del interventor al Concello por no reclamar a la gestora de la planta de Nostián los 9 millones que le pagó de forma indebida. El PP exigió que se incorporen a las cuentas 10 millones no gastados el año pasado y dio por hecho que el presupuesto de este año será prorrogado para el próximo.

Modificación presupuestaria de cuatro millones

El debate sobre dos modificaciones del presupuesto municipal referidas a sendas subvenciones al Ateneo Republicano y la UNED fue aprovechado por el concejal de Facenda, José Manuel Lage, para anunciar su intención de aprobar este mes un cambio en las cuentas del Concello por importe de más de cuatro millones de euros. Lage manifestó su voluntad de negociarlo con todos los grupos políticos y de incluir en el mismo una partida para reequilibrar la concesión de la piscina del Club del Mar, que sufre importantes pérdidas por la subida del precio de la energía, así como otras para la Ciudad de las TIC, la ampliación del horario gratuito en las guarderías municipales y actuaciones en deportes y cultura.